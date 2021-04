MG probeert Cyberster te financieren via crowdfunding - Autoblog.nl

‘Laat maar eens zien hoe graag jullie een roadster willen’, aldus MG.

MG doet momenteel vooral goede zaken met de ZS EV. Een anonieme, compacte elektrische cross-over met een schappelijke prijs. Exact het tegenovergestelde van een liefhebbersauto dus.

Hoewel de naam MG misschien nog wat vage associaties met roadsters op weet te roepen bij de consument is de ZS EV geen auto die het merk een sexy imago gaat geven. Een roadster is dat natuurlijk wel. Daarmee kan het nieuwe MG laten zien dat ze toch echt Britse roots hebben.

Die roadster is er inmiddels in de vorm van de Cyberster Concept. Dit is een volledig elektrische sportwagen die binnen 3 seconden van 0-100 km/u moet sprinten. Dat moet haalbaar zijn aangezien je met een KIA EV6 ook al in 3,5 seconden op de 100 km/u zit. De Cyberster zou daarnaast een actieradius van 800 km krijgen. De Cyberster ziet er nog niet heel productierijp uit, maar het lijkt er nu toch op dat MG het niet bij een concept wil laten.

MG is namelijk wel bereid de Cyberster in productie te nemen, maar dan hebben ze nog alleen wat geld nodig. Wat hebben de Chinezen daarom gedaan? Ze hebben een crowdfundingactie opgetuigd op hun website. Als er voldoende geld wordt gedoneerd gaan ze werk maken van de Cyberster.

Voldoende geld betekent in dit geval minstens 50 miljoen yuan. Dat klinkt meer dan het is: in euro’s is dat maar 6,41 miljoen. In de autobranche is dat een zeer bescheiden bedrag. Toch zullen er aardig wat mensen bereid moeten zijn te doneren. En via crowdfunding een sympathieke start-up steunen is één ding, maar MG is toch een iets ander verhaal. MG is gewoon onderdeel van een miljardenbedrijf (SAIC) dat eigendom is van de Chinese staat.

Voordeel is wel dat er maar een heel klein percentage van de Chinese bevolking (bijna 1,4 miljard mensen) nodig is om een crowdfunding-actie succesvol te maken. Misschien is dit dus wel een geniale zet van MG.

Op hoeveel de teller momenteel staat is niet bekend, maar de crowdfunding van MG loopt nog tot 31 juli. Dan zou het lot van de Cyberster dus beslist moeten zijn.