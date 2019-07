Met deze SUV keert MG na 15 jaar terug naar Nederland

Zou jij de auto overwegen?

MG kennen we hier in Nederland van modellen als de MG (T)F en de MG ZR. Soms kom je deze modellen nog tegen in ons land. Sinds 2011 is het merk in handen van Shanghai Automotive Industry Corporation en doet het bedrijf vooral zaken in China.

De Chinezen zijn echter van plan MG weer in Europa te introduceren en zo ook in Nederland. Niet met een compacte sportauto, coupé of cabrio, maar met volledige elektrische auto’s voor de massa. Met die doelstelling kan het bedrijf wellicht wél een succes gaan boeken aangezien de markt in dit segment nog in de kinderschoenen staat. Zeker als het gaat om betaalbare elektrische auto’s.

De eerste auto die in Nederland gaat komen is de nieuwe MG ZS EV. De ZS was vroeger een sedan (lees alles over dit model in DEZE special), maar de naam wordt nu gebruikt voor een SUV. MG is niet van plan een traditioneel dealernetwerk aan te leggen. In plaats daarvan verloopt alles via online kanalen.

Het merk zegt de ZS EV nog dit jaar te gaan leveren in Europa en dus ook Nederland. Wat de elektrische auto moet gaan kosten is niet bekend. Mocht de auto minder dan 50.000 euro kosten en MG weet de SUV inderdaad voor het einde van december te leveren, dan is er kans dat er interesse ontstaat voor het model vanuit de zakelijke markt. Dit jaar loopt immers de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s met een aanschafprijs voor 50.000 euro af. Per 1-1-2020 is er sprake van 8%-bijtelling voor elektrische auto’s mits de cataloguswaarde niet hoger is dan 45.000 euro.