Restomod du jour is deze heerlijke Ford Mustang cabrio

Een stiekem erg nieuwe Mustang die lijkt op zijn origineel: deze Ringbrothers Caged op basis van een originele Ford Mustang cabrio is erg fijn.

Het is eigenlijk de droom: een auto die eruit ziet zoals vroegâh, maar dan met nieuwe techniek die minder gevoelig is voor euvel. Helemaal in de wereld van Amerikaanse ‘crate engines’ is het moderniseren van een klassieker zo gebeurd. Toch moet je wel een portie vakwerk erbij leveren om het ook echt goed te laten werken. Een bedrijf dat daar alles van weet is Ringbrothers.

Ringbrothers

Het gaat namelijk lang niet altijd over het idee dat je een oude auto nieuwe techniek meegeeft, dat is immers al vaker gedaan. Nee, je moet uniek zijn. Daarom is deze Ford Mustang die Ringbrothers ‘Caged’ heeft gedoopt, eigenlijk helemaal geen Mustang. Uiteraard zijn de originele onderdelen van een Mustang gebruikt als referentie, maar de auto is van de grond af aan opnieuw ontworpen met zelfgebouwde en 3D-geprinte onderdelen. Zo kan het dat de proporties zoals de originele Mustang zijn, maar de auto in wezen een inch (2,54 cm) langer, breder en hoger is dan het origineel.

Coyote V8

Waarom zo veel moeite doen? Omdat er op die manier in deze Ringbrothers Caged de aandrijflijn van een nieuwe Ford Mustang past. Daarom ligt er voorin ook een 5.0 liter ‘Coyote’ V8 De versnellingsbak is ook een bekende transmissie van moderne Fords: de 10R80 automaat met 10 versnellingen. Uiteraard is alles onder de koets ook herzien om het een beetje op de weg te houden. Denk aan racing-dempers van Penske, Continental-banden en remmerij van Baer. De velgen zijn van EVOD Industries en meten 18 inch, met een design dat doet denken aan oudere Mustangs. Overigens zijn de naafkapjes van een originele Mustang en dat zijn de enige onderdelen die nog over zijn van de cabrio uit 1964.

Het duurde zo’n 4.200 manuren om de Ringbrothers Caged in elkaar te schroeven. Wat de auto qua prestaties doet en hoe veel pk de Coyote V8 levert in de Caged is niet bekend. Kopen kan niet, want dit is een op maat gemaakt project voor een klant. Oprichter van Ringbrothers Jim Ring is trots op het werk dat hij en zijn bedrijf hebben geleverd en volgens hem zijn het vooral de kleine details die ertoe doen. Ook zegt hij dat experts vast kunnen waarderen dat over elk aspect nagedacht is.