Miami aan de Maas met deze Drophead bij Domeinen

Oppikken bij Domeinen en de laatste zomermaanden flaneren over de boulevard.

Bij Domeinen Roerende Zaken heeft het Ministerie van Financiën weer wat leuk spul weten in te slaan, waaronder deze Rolls-Royce Drophead Coupé. Het gaat om een grijs exemplaar uit 2009 met een zwarte kap.

Toen deze cabrio in beslag werd genomen zaten er Spaanse platen op de auto. In al die jaren is er niet verschrikkelijk veel gereden met de Rolls. De tellerstand geeft slechts 11.305 kilometer aan. Het interieur is minstens zo saai als de uiterlijke kleurencombinatie. Zwart met wit, het lijntje coke op de middenconsole is bijna niet meer te zien.

De Rolls-Royce Drophead Coupé is onzuinig, lomp, groot, niet praktisch en er is weinig bagageruimte. Kortom: ik wil ‘m. Met een dergelijke lage stand is dit exemplaar tussen de 250.000 en 400.000 euro waard. De kans is echter aannemelijk dat er geen volledige historie van deze auto aanwezig is, wat de waarde kan drukken. Sla je slag bij Domeinen, want misschien is dit wel de deal van de eeuw.

Met dank aan iedereen voor de tips!