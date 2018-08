Zo gaat de nieuwe BMW X7 in productie

Een beauty kunnen we het niet noemen.

BMW heeft een reputatie als het gaat om het concepts en uiteindelijke productiemodellen. De Duitse autobouwer blijft vaak behoorlijk trouw aan het concept. Dit lijkt wederom te gebeuren met de BMW X7. Het concept was niet om aan te gluren. Het productiemodel ook niet.

Aan de hand van patentschetsen, afkomstig van Allthecars, krijgen we vroegtijdig een idee hoe de nieuwe X7 er straks bij de dealer bij komt te staan. De auto komt volgend jaar op de markt en zal als high-end SUV gaan opereren.

Het zal niet moeilijk zijn om de X7 te onderscheiden van bijvoorbeeld een X5 of X3. BMW heeft de X7 duidelijk een eigen smoelwerk gegeven, al kun je daar kritiek op leveren. Zo dacht ik persoonlijk dat de grille een conceptdingetje zou zijn. “Haha dat nemen ze vast niet in productie” Jawel. Het enorme hekwerk waar kinderen zich aan vast klampen Mama kom nouu is realiteit.

Ondanks zijn uiterlijk, zal de X7 een fijne wintersportvriend worden. Met een geblazen zes-in-lijn of een twin-turbo V8 naar de eindbestemming rijden in alle luxe en ruimte is zeker geen straf. Niet te dicht op je voorganger zitten. Die denkt dan achtervolgd te worden door Heras op wielen.