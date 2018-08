Heet! Nieuwe Skoda Karoq Sportline met 190 pk

Lekker sportief knallen.

Skoda is weer eens in zo’n bui dat ze om de paar dagen een nieuwe modelvariant lanceren. Eerder deze week maakten we kennis met de Karoq Scout (gaap), maar vandaag komt Skoda met iets Autoblog-vriendelijkers. Het is de Karoq Sportline.

Met zijn rode kleur is deze Sportline helemaal niet verkeerd om naar te kijken. Het echte feest treffen we onder de motorkap. Op dit moment is de 1.5 TSI met 150 pk de krachtigste benzinemotor voor de Karoq, maar met deze Sportline introduceert het automerk de 2.0 TSI benzinemotor naar de SUV.

Het blok levert 190 pk in de Karoq Sportline. Daarmee is de SUV eindelijk te verkrijgen met een serieuze benzinemotor. Wie voorheen 190 pk wenste moest shoppen voor een diesel. De Karoq Sportline herken je aan de ietwat getweakte voorbumper en Sportline-emblemen. Check ook de digitale teller in het interieur. Het lijkt potdikkie wel een Audi R8 V10 Plus.

De sportievere variant van de SUV staat in oktober naast de Karoq Scout op de Autoshow van Parijs. Meer informatie voor de Nederlandse markt volgt in een later stadium.