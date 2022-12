Michael Masi verder gedegradeerd, nog verder

Eigenlijk is het helemaal niet eerlijk, maar Michael Masi is verder gedegradeerd.

Het leven is niet eerlijk. Als er iemand onterecht veel digitale fecaliën over zich heeft gehad, dan is het Michael Masi wel. De Australiër was in 2021 de racedirector, maar mocht helaas in 2022 niet terugkomen.

De racedirector handelde gewoon volgens de regels. Die stellen inderdaad dat alle auto’s voorbij gelaten moeten worden, maar dat gebeurde niet. Er is echter ook een paragraaf waar staat dat de director het naar eigen welbevinden kan bepaken. Ideaal voor een situatie als bij de GP van Abu Dhabi 2021. De teambazen hadden namelijk geopperd dat er ten alle tijde een racende oplossing gevonden moest worden.

Dat kwam uiteindelijk Toto Wolff en Lewis Hamilton niet heel erg goed uit. De twee reageerden als extreem verwende Diva’s. Toto raakte in een bizarre coltrui-dragende depressie en Hamilton verdween van de aardbodem. Nu moeten we erbij zeggen dat het vanuit hun perspectief een begrijpelijke reactie is.

Meerde mogelijkheden niet handig

Het grote probleem was niet zozeer het handelen van Masi, maar dat er dus meerdere mogelijkheden zijn om één situatie op te lossen. Dat zorgt voor verwarring, want dan is het bijna willekeur. Nu zal dat altijd het geval zijn, want elke situatie is nét eventjes iets anders en je kan niet elke situatie dichttimmeren met SOP’s.

Zo, dat is ons betoog over de situatie, terug naar Michael Masi. Want de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem had he-le-maal geen zin om deze situatie bij de testikels aan te pakken en koos voor de verwijdering van Michael Masi. Uiteraard op minst opvallende wijze. Eerst alleen ontheven uit zijn functie, maar wel werkzaam bij de FIA. Later actief op een ander departmentje om vervolgens alsnog het congé te krijgen.

Michael Masi verder gedegradeerd

Masi ging verder met Supercars, een Australische raceserie. Daar werd hij voorzitter van de Supercars Comissie. Maar vanaf 2023 lijkt hij nog verder weg te glijden. Hij zal dan de nieuwe director worden van de Karting Austrlia Board. Waar de meeste coureurs stijgen van karts naar de Formule 1, lijkt de carrière van Michael Masi nog het meeste op de Curious Case of Benjamin Button.

Na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting in 2019 werd Michael Masi naar voren geschoven als de opvolger. Masi bracht meer hoor en wederhoor. Ook gingen diverse communicatielijnen open zodat de kijkers meekregen wat er gebeurde. Daarbij werden races vaker stilgelegd voor een herstart, zodat er meer actie was voor de kijker. Denk aan diverse herstarts in Azerbeidzjan, Monza en Saudi-Arabië. Hoe Michael Masi verder kan degraderen is niet bekend, wellicht als stagiair-lijnrechter van de Mega Blubber Power Race, wellicht?

