Maar wat betaal je dan alsnog voor de goedkoopste Ferrari California van Nederland?

Stel, je wil een Ferrari hebben. Als je iets meer dan een ton kunt stukslaan zijn er legio opties. Het hart zou meteen gaan voor een 599 GTB Fiorano, maar bij die auto’s is de aanschaf nét te doen. Maar, het onderhoud en de onderdelen zijn stratosferisch hoog.

Nu zal een Ferrari nooit echt een goedkope auto worden qua onderhoud, maar een V12 met geautomatiseerde bak zijn nu eenmaal schreeuwend duur om rijdend te houden. Ook is zo’n 599 relatief op leeftijd aan het geraken. Dat is op zich niet erg, maar het kan zijn dat je iets van navigatie en een deugdelijke automaat wenst.

Ideale auto

Nou, dan hebben we dé ideale auto voor je gevonden. Het is namelijk de goedkoopste Ferrari California van Nederland die we op Marktplaats konden vinden. Nu is goedkoop relatief, want je betaalt alsnog 120 mille ervoor. Daarbij is het ook de duurste California (zonder T), want er staat er maar eentje te koop op de immer populaire website.

Qua configuratie moet het je ding zijn: witte lak met zwarte wielen en zwart interieur. Dat past meer bij een verlaagde Scirocco dan een Ferrari Cabriolet. Maar ja, smaken verschillen nu eenmaal. Autobloglezer @arnoldh herkent deze configuratie van exact dezelfde configuratie, maar dan om een boom. Kan ook toeval zijn, natuurlijk.

Wat wel voor de auto spreekt: hij is bijna nieuw! Niet qua leeftijd, want de goedkoopste Ferrari California van Nederland op Marktplaats is afkomstig uit 2011. De kilometerstand is lekker laag, in 11 jaar tijd is er namelijk 11.783 kilometer mee gereden. Kijk, dat valt heel erg mee. Dan kun je er nog jaren tegenaan.

Geen handbak voor goedkoopste Ferrari California

In technisch opzicht is het nog de pre-facelift-versie. Beide hebben zo hun eigen fans. De California heeft een 4.3 liter V8, die goed is voor maar liefst 460 pk. Echter atmosferische paarden, hier nog geen turbo’s. Die heerlijke klanken hoor je in een cabrio nog veel beter, dus wat dat betreft is het de beste motor voor deze California.

Op speciaal verzoek kon je de Calfirnia met een handbak krijgen, maar iedereen bestelde de automaat. Naar het schijnt zijn er slechts twee exemplaren met handbak. De rest is allemaal voorzien van de automaat met dubbele koppeling, een grote verbetering van de single-clutch F1-transmissie. Interesse in de goedkoopste Ferrari California van Nederland? De advertentie kun je hier bekijken!

