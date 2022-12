Volgende C63 krijgt nóg minder cilinders

En het is nu al niet best gesteld, maar de volgende C63 moet het doen met nóg minder cilinders.

Een plug-in hybride is een vreemd autotype. In sommige gevallen zijn ze briljant, anderen zijn weer hopeloos slecht. Het idee erachter is goed. Je hebt een auto voor korte én lange stukken in één. En omdat accu’s zo moeilijk zwaar zijn, zijn PHEV’s vaak alsnog lichter dan elektrische auto’s. Maar uiteindelijk is een PHEV niet zo leuk om te rijden als een auto met verbrandingsmotor en niet zo efficiënt als een EV.

We zijn dan ook benieuwd hoe de plug-in hybride combinatie van de Mercedes-AMG C63 gaat uitpakken. Een tweeliter viercilinder met 476 pk die dan ook nog eens bijgestaan wordt door een elektromotor. Daardoor bedraagt het systeemvermogen 670 pk.

De meer dan 2.100 kg zware sportsedan (en station!) moet behoorlijk wat hordes overwinnen om de fans voor zich te winnen. Als BMW kapt met het aanstellen van psychedelische ontwerpers met een voorkeur voor surrealisme, hadden ze de complete markt kunnen hebben.

Volgende C63 krijgt NOG minder cilinders?

Voor Mercedes is het uiteraard een tussenoplossing. Steffen Jastrow, laat aan het Australische Drive weten dat de volgende C63 AMG nóg minder cilinders krijgt. Hij staat er namelijk ‘open’ voor om die viercilinder die volgende keer helemaal weg te halen. Wel geeft hij aan dat eerst nog er een faceliftversie verschijnt en dat ze dan pas aan de slag gaan met de opvolger.

Ondanks dat het lijkt dat Steffen Jastrow (Senior Engineering Executive) nog alle keuze heeft tot de facelift, verklapt hij eigenlijk al dat de volgende C63 minder cilinders gaat krijgen. De keuze voor de aandrijflijn voor het volgende model staat namelijk al helemaal vast. Ook omdat de viercilinder motor nu echt op de grens zit van wat op een betaalbare wijze mogelijk is.

Geen eigen keuze

Het is eigenlijk ook niet meer echt een vrije keuze. Autofabrikanten die vasthouden aan de verbrandingsmotor zullen het in Europa heel erg lastig gaan krijgen. Ook in de Verenigde Staten lijkt dat het geval te zijn, tenzij die Oranje Oerang Oetang weer in het Witte Huis terecht weet te komen.

BMW M baas Frank van Meel liet een tijdje terug al vallen dat ze Mercedes níet achterna gaan met het bouwen van M-modellen met een viercilinder. Niets minder dan zes cilinders. Als BMW moet downsizen, dan schrappen ze meteen de verbrandingsmotoren compleet en zetten ze vol in op elektrische auto’s.

Enfin: zo klinkt de nieuwe C63:

