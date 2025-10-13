Michel Perridon wilde helemaal geen Rimac Nevera kopen

Perridon vertelt hoe de EV hem overhaalde.

De een verzamelt postzegels, de ander Labubu-poppen en weer een ander sprokkelt alles wat met Bugatti te maken heeft bij elkaar. De Nederlander Michel Perridon hoort bij dat laatste selecte groepje. Maar wat doe je als je zo’n beetje alles wat Bugatti ooit heeft gemaakt in huis hebt? Dan ga je een kijkje nemen bij de nieuwe eigenaar, Rimac.

Rimac deelt op haar YouTube-kanaal een video waarin Michel Perridon zijn verhaal vertelt. Van hoe hij zijn fortuin bij elkaar kreeg met zijn bedrijf Trust en hoe hij vervolgens verzeild raakte in het verzamelen van Bugatti’s. Perridon vertelt ook hoe de Rimac Nevera op zijn pad kwam.

”Ik ga hem niet kopen”

Perridon vertelt: ”De Rimac Nevera is een speciaal verhaal. Ik las wat dingen over de Nevera en natuurlijk is elektrische de weg die we zijn ingeslagen, maar ik zei; ik ga hem niet kopen. Nee, nee, nee. Ik zal de auto uitproberen, maar ik ga hem niet kopen.”

Perridon krijgt vervolgens rondleiding in de Rimac-fabriek. ”Ik zag hoe ze de batterijen maakten voor de andere merken en daar was ik best van onder de indruk, maar ik wilde nog steeds geen elektrische auto”, zegt hij.

De ommekeer

Een dag later is de ondernemer helemaal om. ”De volgende ochtend zijn we naar het circuit gegaan. Ik zat naast de testcoureur en ik was stomverbaasd. Ik dacht: ”wat is dit? Dit is geweldig!” Het was een kracht die ik nog nooit in een Bugatti had ervaren. Natuurlijk mis je het geluid, maar het koppel en de snelheid; het ging mijn verbeelding te boven”, zegt Perridon.

Het beslissende moment komt wanneer de Bugatti-verzamelaar zelf achter het stuur mag kruipen. ”Ik weet dat ik geen geweldige coureur ben, maar ik weet wel een beetje hoe je een auto moet besturen en ik ken snelle auto’s. Maar deze auto was niet snel, maar ultra snel. Ik miste de motor niet zo erg als ik had gedacht, omdat je het koppel en vermogen voelt.”

Na twintig testrondjes weet Perridon het zeker. Hij komt uit de auto en zegt: ”Oké, laten we er een configureren. Ik neem er een.” Het resultaat is de eerste Nederlandse Rimac Nevera. Als ode aan zijn herkomst laat Perridon zijn Rimac in de Nederlandse driekleur spuiten. Het is voor het eerst dat Rimac drie verschillende kleuren verwerkt in een auto, maar het lukt. Je kunt zelfs zeggen dat er vier kleuren in zijn verwerkt. De carbon-delen kleuren namelijk oranje.

Bekijk de video over Perridon en zijn Rimac Nevera hieronder.

