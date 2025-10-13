D66-wethouder van Amsterdam is dure verkeersboetes spuugzat

De automobilist wordt als melkkoe gebruikt, vindt de verkeerswethouder.

Het kan je niet ontgaan zijn: het is verkiezingstijd in Nederland. Meer dan ooit lijken politici naar allerhande media te grijpen om de zwevende kiezer ervan te overtuigen om op zijn of haar partij te stemmen. De Amsterdamse verkeerswethouder en D66’er Melanie van der Horst grijpt dit moment aan om de automobilist in te palmen.

Van der Horst heeft een opiniestuk geschreven en opgestuurd naar Trouw. In het artikel roept de verkeerswethouder haar collega’s in Den Haag op om wat te doen aan de torenhoge verkeersboetebedragen. Volgens Van der Horst is het goed dat we boetes uitdelen als signaal en om daarmee de wegen veiliger te maken, maar dit punt zijn we volgens haar allang voorbij.

De Amsterdamse wethouder schrijft: ”In Den Haag gaat het erom dat het begrotingstekort wordt gedempt. Verkeersboetes zijn de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. Ze staan in geen verhouding meer met andere boetes. De boete voor rijden met een telefoon in je hand is nu hoger dan de boete voor (lichte) mishandeling. Het is de ironie ten top dat de zelfverklaarde autopartijen de automobilist als melkkoe gebruiken en een zorgvuldige balans tussen overtreding en straf volledig opzijzetten.”

De Amsterdamse wethouder is niet alleen

Hierna haalt Van der Horst verschillende instanties aan die ook pleiten voor een verlaging van de boetebedragen zijn: ”Het Openbaar Ministerie, onze autoriteit op het gebied van straffen, adviseerde de minister van Veiligheid en Justitie om verkeersboetes met maar liefst 30 procent te verlagen. En ook de Raad van State vindt dat deze overtredingen te zwaar beboet worden. Een rechter zegt dat het verhogen van de verkeersboetes bij een aanmaning mogelijk in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en legt het voor aan de Hoge Raad.”

Maar was Van der Horst ook niet de wethouder die de maximumsnelheid in de hoofdstad verlaagde naar 30 km/u? Jawel. Ze begrijpt dat die zet lastig te rijmen is met haar opiniestuk in de krant. Ze vervolgt: ”Ik hoor u denken: grappig dat de verkeerswethouder van Amsterdam opkomt voor de autorijder. Maar dit gaat niet alleen over auto’s. Dit gaat over vertrouwen in een overheid die het belang van mensen vooropzet. Dat vertrouwen schaad je zo. Mensen verdienen een systeem dat rechtvaardig is, niet een systeem waardoor ze in de knel raken.”

Liever meer goedkope boetes dan een paar dure

Ze staat dan ook nog steeds pal achter haar besluit om de maximumsnelheid te verlagen: ”In Amsterdam is de maximumsnelheid nu 30 kilometer per uur en samen met het OM handhaven we daarop, want verkeersongelukken kosten, naast onnoemelijk veel leed, de maatschappij jaarlijks zo’n 33 miljard euro. Gemeenten weten precies waar de gevaarlijkste plekken zijn. Wij willen juist méér handhaven op verkeersveiligheid, maar als daardoor onze bewoners in de problemen komen om de staatskas te spekken, dan pas ik daarvoor. En dan wordt het verkeer nog onveiliger.”

Ze sluit haar betoog af met een advies aan de hoge heren in Den Haag. ”Dus laten we de boetes verlagen, zodat we meer kunnen handhaven en zorgen voor veilige en leefbare steden”, schrijft de verkeerswethouder.

Foto: Autoblog-lezer Wouter uit dit verhaal