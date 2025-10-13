Audi Q5 e-hybrid, lekkere plug-in #test

De derde generatie Q5 als plug-in hybride e-hybrid: dit moet weer een klapper worden voor Audi.

Na een lange stilte op productgebied overspoelt Audi ons nu met nieuwe modellen. Aangezien ze de platform- of bouwsteengedachte sterk aanhangen, zijn veel van de componenten inmiddels wel bekend. Of Audi uit al die ingrediënten een goede Q5 heeft gebouwd, moet blijken uit deze eerste test.

Premium Platform Combustion (PPC)

Zoals wel vaker, wordt ook de Audi Q5 op een gedeeld platform gebouwd. Audi ontwikkelde dit platform met verbrandingsmotoren: Premium Platform Combustion (PPC). Zusterbedrijf Porsche ontwikkelde de elektrische tegenhanger: het Premium Platform Electric (PPE). Audi bouwt daar de Q6 en A6 op, Porsche maakt er een Macan van.

De Audi Q5 heeft dus altijd een verbrandingsmotor, al dan niet met elektrische ondersteuning. Door ons vreemde belastingklimaat zijn de meeste versies niet meer relevant voor Nederland, maar we noemen ze toch even. De instappers zijn de Audi Q5 2.0 TFSI met 204 pk/ 340 Nm of de 2.0 TDI met 204 pk/ 400 Nm. Het snoepje is de Audi SQ5 met 376 pk, maar niet getreurd: de Q5 e-hybrid is geen stakker.

Audi Q5 e-hybrid aandrijflijn

De Q5 e-hybrid komt er meteen in twee smaakjes met dezelfde ingrediënten. De basis wordt gevormd door een 2.0 TFSI turbo-benzinemotor die 252 pk en 380 Nm sterk is. Dat is op zich al niet eens behelpen, maar het vermogen van de elektromotor komt er nog bovenop. De e-motor levert 143 pk en is geïntegreerd in de behuizing van de zeventraps S-tronic bak. Vanaf stationair levert de aandrijflijn al het maximale koppel van 450 of 500 Nm.

Met dezelfde elektrische en benzinemotor biedt Audi twee versies aan. Ik ben wat huiverig om het woord basisversie, maar de minst sterke Q5 e-hybrid levert al 299 pk en sprint in 6,2s naar de 100. Als je dat nog niet voldoende vindt, dan kan je ook kiezen voor de 367 pk sterke Q5 e-hybrid, die doet de sprint in 5.1s.

Aangezien de basis wordt gevormd door die 252 pk sterke 2.0 turbomotor, halen beide Q5 e-hybrids een begrensde topsnelheid van 250 km/u. Dat is bij de concurrentie wel even anders.

Leuk voor de caravanbezitter: de Q5 e-hybrid mag 1.900 kg trekken.

100 km elektrische range

De moderne plug-in hybride heeft een zeer bruikbare elektrische range en de Audi Q5 e-hybrid is geen uitzondering. Het accupakket is 25,9 kWh, waarvan 20,7 kWh bruikbaar is. De theoretische elektrische range is 100 km, in de praktijk ga je royaal over de 80 km heen.

Enige minpunt, er is geen snellaadmogelijkheid, je kunt de Q5 e-hybrid alleen via een AC-lader met maximaal 11 kw (via drie fasen) opladen. Het zal voor de meeste mensen geen probleem zijn, maar het had het wel afgemaakt.

Altijd quattro

Beide Q5 e-hybrids hebben quattro vierwielaandrijving en net als bij de test van de A5 is het weggedrag imponerend. Het extra gewicht van de accu zit niet snel in de weg, alleen bij een echt snelle, en wat abrupt uitgevoerd lastwisseling merk je dat de Q5 e-hybrid nogal wat weegt.

Verder is gewoon grip, grip en nog eens grip. Ik laat me graag uitnodigen door Audi om met de Q5 in de sneeuw te spelen, voor in Nederland op asfalt is de Q5 heel lang, heel erg neutraal.

Q5 interieur en lampjes

Een prachtig interieur met dito materialen. Instappen voelt als thuiskomen, zonder dat het een tijdreis naar de jaren tachtig is, dat heeft Audi best knap gedaan De combinatie van Audi virtual cockpit+ (11,9 inch) en het centrale MMI touchdisplay (14,5 inch) werken prima.

Voor het echte WOW-effect moet het spaarvarken helemaal worden leeggestort. De optionele OLED-achterlichten maken de winterritten een stuk vrolijker voor de achterliggers. De achterlichten hebben 6 OLED panelen met 364 segmenten. Heel bijzonder is dat die meerdere keren per seconde een ander beeld genereren, zonder dat lichtintensiteit verandert. Het is een beetje Efteling in je Audi. De achterlichten kunnen ook car-to-x communiceren, bijvoorbeeld door een waarschuwingsdriehoek te tonen. De remlichten zitten dan weer achter de OLED-panelen, wat een gaaf 3D effect creëert. Hoe we ooit zonder hebben kunnen leven….

Conclusie Audi Q5 e-hybrid test

Natuurlijk is de Audi Q5 e-hybrid met 299pk geen koopje, maar je krijgt echt veel auto voor € 65.990. De stap naar de 74.990 kostende Q5 e-hybrid met 367 pk lijkt relatief groot. De 367pk Q5 is ehter direct een S edition Competition met allemaal goodies zoals het S-line pakket, luchtvering en sportstoelen.

De conclusie is echter vrij eenvoudig: de Audi Q5 e-hybrid is echt goed geworden. De concurrentie mag zich even achter de oren krabben. Het verbaasde ons niet, want de Audi A5 e-hybrid deed ook goed in de test.