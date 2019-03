Mick Schumacher gaat F1 testen voor Ferrari & Alfa Romeo

Een eventuele racecarrière in de Formule 1 komt steeds dichterbij voor Mick Schumacher.

Wat zal zijn vader trots zijn. We hebben geen idee in welke medische conditie Michael Schumacher de voortang van zijn zoon Mick meekrijgt, maar de coureur timmert hard aan de weg in zijn carrière.

Op 2 april zal Mick testrijden voor Scuderia Ferrari. Alfa Romeo Racing, voorheen bekend als Sauber, mag Schumacher de volgende dag lenen in Bahrein. Het is een eerste stap voor de zoon van de legendarische Michael in de wereld van Formule 1 en wie weet wat daaruit voort kan komen. Daarnaast laat Alfa Romeo Racing weten dat ook F2-coureur Callum Ilott voor het team gaat testen in Barcelona. Het zal voor Mick Schumacher de eerste keer zijn dat hij plaats zal nemen achter het stuur van een Formule 1-auto.

Voor de 19-jarige Mick Schumacher gaat het sowieso een interessant jaar worden. De huidige F3-kampioen maakt zijn debuut in de Formule 2. Met het officiële nieuws dat de Duitser nu ook gaat testen voor Ferrari en Alfa maakt de stap naar de Formule 1 steeds dichterbij. Met de naam ‘Schumacher’ op zijn schouders liggen de verwachtingen hoog.

I am obviously more than excited and would like to thank Ferrari for giving me this opportunity. I am really looking forward to what I’m sure will be a great experience. But for the moment, I am consciously putting all thoughts of the test to one side, because I am also very much looking forward to competing in my first F2 race and would like to focus a hundred percent on the weekend to come. – Mick Schumacher