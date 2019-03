Patagonia is bijna half miljoen aan motorhome-goodness

Willen we hebben.

Campers zijn het helemaal tegenwoordig. Nu de economie weer een beetje aantrekt zijn de Jan en Gerda’s van ons land volop te vinden op caravan- en camperbeurzen. Voor de recreant met een serieus gevulde bankrekening is de GEV Patagonia zo’n beetje de koning in zijn klasse. Reizen in comfort met alle luxe aan boord zonder genoegen te nemen met minder.

De afkorting GEV staat voor Global Expedition Vehicles. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van luxe motorhomes/campers voor de vakantieganger die net even wat meer te besteden heeft. GEV doet wat de klant wenst en de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Zo heeft de Patagonia geen vaste basis. Het bedrijf kan de setup bouwen met bijvoorbeeld een MAN, Freightliner of een Mercedes als basis. Qua lengte kan de Patagonia 5,3 meter tot 8,8 meter lang zijn, het ligt er net aan op wat voor chassis de motorhome wordt gebouwd.

In het interieur geen Bassie & Adriaan-achtige toestanden, maar een moderne keuken, badkamer en een groot tweepersoonsbed. De eettafel kan eventueel omgebouwd worden naar een slaapruimte, mocht je een extra gast meenemen. Heb je geen behoefte aan zo’n luxe interieur dan is dat geen probleem. De ruimte kan ook opgezet worden als één plek voor bagage.

Al dat moois komt helaas met een prijskaartje. De Global Expedition Vehicles Patagonia kost maar liefst 465.000 dollar.