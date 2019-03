Dit doet Novitec met de Ferrari Portofino

Doorsparen voor een F8 Tributo? Waarom zou je, met deze Portofino van Novitec.

Met het huidige gamma van Ferrari kun je eigenlijk niet meer spreken over een instapper. Het is snel, ongelofelijk snel en bloedverziekend snel wat ze aanbieden. En met die eerste kom je al prima uit de voeten. In dat geval gaat het om de Ferrari Portofino.

De open Ferrari is standaard al goed voor 600 pk, maar de Duitse tuner Novitec kon het natuurlijk niet laten om te sleutelen aan het ‘goedkoopste’ model uit Maranello. De 3.9-liter V8 met twee turbo’s leent zich daar ook uitstekend voor. Novitec peurt maximaal 684 pk en 871 Nm koppel uit de geblazen motor. Wat heb je in vredesnaam nog meer nodig.

De Novitec Ferrari doet 0-100 km/u in slechts 3,2 tellen en de topsnelheid ligt op 325 km/u. Zijn deze prestaties nou wat too much voor je, dan heeft de tuner goed nieuws. Er komen in totaal drie niveaus, met die 684 pk als topmodel. Novitec maakt de Portofino nog wat stoerder met carbon onderdelen voor het exterieur en dikkere velgen. Die meten overigens 21-inch voor en 21-inch achter.

Het verlagen van de supercar met 35 mm helpt zeker bij die toffere look. Met het liftsysteem kan de auto 40 mm de lucht in, mocht er zich toch een hoge drempel voordoen. Natuurlijk kon een nieuw uitlaatsysteem niet achterwege blijven. Met een kleppensysteem kan de bestuurder zelf het geluidsniveau van de auto bepalen. Novitec is een tuner uit Duitsland, gespecialiseerd in Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren en Tesla.