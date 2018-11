Mick Schumacher heeft F2 stoeltje voor 2019

Nog een stapje en Verstappen vs Schumacher kan realiteit worden

Snelle coureurs leveren snelle zoons af. Zo hebben de zoons van Gilles Villeneuve, Graham Hill, Jos Verstappen, Mario Andretti, Jan Magnussen en Keke Rosberg het allemaal tot de Formule 1 weten te schoppen. De grootste coureur aller tijden als het gaat om het aantal wereldtitels, Michael Schumacher, heeft ook een racende zoon: Mick Schumacher. Nee, hij rijdt nog geen Formule 1, maar dat lijkt telkens dichterbij te komen.

Voor volgend jaar zal Mich Schumacher namelijk Formule 2 gaan rijden. Zojuist is bekend gemaakt dat de 19 jarige Duitser zal uitkomen voor het team van Prema, waar ook de Nederlandse coureur Nyck de Vries voor uitkomt. Prema Racing geldt als een absoluut topteam in de F2. De Formule 2 klasse wordt gezien als de laatste opstap naar de Formule 1. Het afgelopen seizoen reed Schumacher in de Formule 3 en niet onverdienstelijk. Hij behaalde 14 maal het podium, waarvan acht overwinningen. Daarmee werd hij Europees Kampioen Formule 3. De ingrediënten voor een goed seizoen lijken dan ook zeker aanwezig.

De Formule 2 is een goede springplank naar de Formule 1 gebleken. Charles Leclerc, Sergey Sirotkin, Lando Norris en George Russel kwamen de F1 via Formule 2.

