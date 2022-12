Officieel: Mick Schumacher naar Mercedes als reserverijder!

Na 10 jaar heeft Mercedes opnieuw een Schumacher in de gelederen: Mick Schumacher wordt hun nieuwe reserverijder.

Je kunt als coureur een enorm hoge gunfactor hebben, maar dat is niet genoeg. Je moet ook presteren. Dat geldt voor Daniel Ricciardo, en dat geldt ook voor Mick Schumacher. Beiden hebben in 2023 geen zitje. We wisten al dat Ricciardo volgend jaar reservecoureur wordt bij Red Bull, maar nu weten we ook wat Mick volgend jaar gaat uitspoken.

Mercedes heeft zojuist bekend gemaakt dat Mick Schumacher de rol van reservecoureur op zich zal nemen. Het team is hun reservecoureurs van vorig jaar allebei kwijt, want Nyck de Vries is natuurlijk naar AlphaTauri en Stoffel Vandoorne is naar Aston Martin gegaan als testrijder.

Mick Schumacher treed hiermee in de voetsporen van zijn vader, die in de nadagen van zijn carrière ook bij Mercedes reed. Dat leverde weinig successen op, maar dat maakt verder niet uit.

Schumacher Jr. spreekt zelf van “een nieuwe start.” Hij hoopt natuurlijk op termijn weer een zitje te krijgen. Dat zal bij Mercedes niet een, twee, drie gebeuren. Russell gaat voorlopig nergens heen en voor Hamilton zijn er betere vervangers. Maar wellicht komt er elders dan weer een zitje vrij voor Mick.

Enfin, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Voor nu moet Mick Schumacher genoegen nemen met een rol als reservecoureur bij Mercedes. Wat ook geen verkeerd baantje is.