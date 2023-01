Verbod op benzineauto’s voor bewoners nieuwbouwwijk stuit op weerstand

Benzineauto’s en open haarden verbieden voor nieuwe bewoners van een wijk in Den Helder, dat kan gewoon anno 2023 in Nederland. Of misschien toch niet?

De hashtag #ophef is weer niet van de stikstofrijke lucht. In Den Helder is men namelijk van plan om bij de ontwikkeling “Tillenhof 2” toekomstig bewoners te verbieden een auto met verbrandingsmotor te hebben of een open haard in hun huizen te bouwen. Een en ander heeft natuurlijk te maken met het milieu en dergelijke, in het bijzonder in dit geval de uitstoot van stikstof.

Omdat Nederland erg strenge normen hanteert op het gebied van stikstof ‘kunnen’ we immers geen huizen bouwen. Of althans, het kan allemaal wel in letterlijke zin, maar het mag niet van de wokies. En dus wordt er naar noodgrepen gegrist. Op papier scheelt mensen verbieden een ICE te rijden en de haard te stoken een paar gram uitstoot. En alle beetjes helpen. Je kan het de bedenkers haast niet eens meer kwalijk nemen dat ze dit soort plannen bedenken.

Maar sommigen, doen dat wel. Lokale politici, zelfs die uit traditioneel linkse hoek (PvdA en GroenLinks), vinden het een inbreuk op de vrije keuze:

Nu staat het in een stedenbouwkundig schetsplan. Voor je het weet staat het in de koopaktes en hebben we er gemeentelijk beleid van gemaakt. In een koopakte opnemen dat er geen open haard mag zijn, is ons op dit moment een stap te ver. Het is ook inconsistent om toekomstige bewoners te verbieden zulke (benzine)auto’s te hebben. Pieter Blank van de lokale PvdA

Tsja, als zelfs die clubs het ver vinden gaan, dan weet je eigenlijk wel voldoende. Ook op Sociale Media gaat het dan ook behoorlijk los. Men vraagt zich af of de bollebozen in Den Helder wel weten hoeveel een elektrische auto kost. Eigenlijk is waarschijnlijk alleen de plaatselijke Tesla dealer store voorstander van het plan.

Maar ja, nu is er nog die ophef. Ondergetekende voorspelt dat over een jaar of drie dit gewoon ‘normaal’ wordt gevonden. Zoals de CEO van Citroën al treffend zei: als je vijf jaar geleden je kinderen op school afzette met een dikke SUV was je de man. Doe je nu hetzelfde, dan ben je een terrorist. Waarvan akte.