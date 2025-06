Milieugroepen vinden nieuwe manier om ‘autobesitas’ tegen te gaan

Een nieuwe maatregel moet de grote auto’s een halt toeroepen.

Wie gisteren voor de kijkbuis zat, kon ook via die weg genieten van Autoblog.nl. In het tv-programma Lubach werd op treffende wijze aangestipt dat auto’s alleen maar groeien en dat dat een slechte zaak is. Daarvoor gebruikte de presentator onder andere twee van onze artikelen. Nog bedankt voor de gratis reclame!

Alsof het zo is afgesproken, kom ik een dag later een onderzoek van milieugroeperingen Transport & Environment en de Clean Cities Campaign tegen dat ingaat op hetzelfde probleem. De auto’s die we in Europa kopen, groeien en dat is niet goed. Niet alleen vanwege de impact op Moedertje Natuur.

Hoogte van motorkap

Het onderzoek bevestigt eerst (voor de zoveelste keer) dat auto’s groeien aan de hand van de hoogte van de motorkap. In Nederland zou dat in de afgelopen negen jaar van zo’n 76 centimeter naar bijna 82 centimeter zijn gegaan. Kijken we naar heel Europa, dan is de hoogte van de neus volgens de onderzoekers gestegen van 76,9 cm naar 83,8 cm. Dat is een gemiddelde groei van een halve centimeter per jaar.

T&E rekent (of draaft?) door: ”Zonder regelgeving zal de motorkaphoogte van nieuwe auto’s blijven stijgen. De gemiddelde motorkaphoogte van nieuw verkochte auto’s zou in 2040 dan 92 cm bedragen, gebaseerd op de trend sinds 2010.” Op dat punt zouden de meeste auto’s net zo hoog zijn als de gemiddelde pick-up.

Dat lijkt me sterk, maar er is geen indicatie dat we de trend gaan doorbreken. 46 procent van de nieuw verkochte auto’s van dit moment in Europa heeft een motorkap die boven de 85 centimeter uitstijgt. Eén op de tien nieuwe auto’s is zelfs hoger dan 93 centimeter.

Onveilig

Normaal gesproken zouden T&E en de Clean Cities Campaign nu vertellen hoeveel meer vieze luchtjes er de lucht in gaan door de grotere auto’s. Deze keer valt dat mee. De onderzoekers focussen zich voornamelijk op de (on)veiligheid van de SUV’s en pick-ups. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat een motorkap op 90 centimeter hoogte 27 procent gevaarlijker is voor kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers, motorrijders en scooterrijders) dan een neus die 80 centimeter boven de grond uitsteekt.

Maar ook als automobilist ben je niet veilig tegenover een grote jongen. Hetzelfde onderzoek bewijst dat als een pick-up botst met een ‘gewone auto’, degene in de ‘gewone auto’ 20 tot 50 procent meer kans heeft op ernstig letsel. Oei.

Nieuwe maatregel

De onderzoekers stippen niet alleen de problemen aan die al bekend waren, maar komen ook met een oplossing. T&E en de Clean Cities Campaign schrijven: ”We adviseren een maximale hoogte van 85 cm voor nieuwe auto’s vanaf 2035.” Dat wil zeggen dat het gemiddelde nog met een paar centimeter omhoog kan.

Waarom 85 centimeter, vraag je je misschien af. De onderzoekers: ”Een limiet van 85 cm beoogt 95% van de volwassen vrouwelijke voetgangers die bij een ongeval betrokken zijn te beschermen (slechts 5% van de volwassen vrouwen in Europa heeft een zwaartepunt lager dan 86 cm). Een aanrijding onder het zwaartepunt verhoogt de overlevingskans.”

De boomknuffelaars verzoeken de EU om voor juli 2027 zo’n regel in te voeren. Op dat moment verloopt de deadline voor de herziening van de EU-wetgeving op het gebied van voertuigveiligheid. Zo kunnen we er samen, liefhebbers en milieuactivisten, voor zorgen dat de SUV-trend gaat liggen en we gewoon weer in sedans en hatchbacks gaan rijden.

