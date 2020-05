Maserati gebruikt MC20 om Stirling Moss te eren

Stirling Moss heeft ook ooit het zitje van een Maserati bemand. Het merk eert de legendarische racer met hun nieuwe MC20.

2020 bewijst het jaar der wonderen te zijn. Het gaat allemaal niet zoals gepland. Iets wat op zich wel gaat zoals gepland, al verrast het vriend en vijand: Maserati komt met een nieuwe auto.

MC20

Wie op nieuwe hete feitjes over de Maserati MC20 hoopt, die hebben we helaas niet. We moeten het doen met wat we al weten over de nieuwe MC20: hij krijgt een hagelnieuwe zelf-ontwikkelde V6 (helaas, de oude V8 staat bekend om zijn magnifieke geluid), een middenmotor-layout en de naam MC20 waarmee het merk terug hoopt te grijpen op de legendarische MC12. Dat gaat lastig worden, verwacht meer een soort McLaren-tegenhanger.

Eerbetoon

Terwijl de MC20 nog volop in ontwikkeling is, richt Maserati zich op het eren van een recent overleden held: Stirling Moss. De 90-jarige ex-coureur verliet ons op 12 april en liet een gigantische race-heritage achter. De kans is aanwezig dat je hem kent van zijn succes in de Mercedes Silberpfeile, maar een hele hoop raceauto’s zijn een keer over een circuit gejaagd door Sir Moss. Eén van die auto’s was een Maserati 250F in 1956. Daarmee wist Moss op 13 mei van dat jaar (precies 54 jaar geleden dus) de winst te pakken voor Maserati.

Camouflage

Helaas kan Maserati het eindproduct nog niet laten zien en helaas heeft Stirling Moss de Maserati MC20 nooit kunnen zien. Om wijlen Moss toch te betrekken bij de nieuwe supercar wordt het prototype uitgedost in een Stirling Moss-camouflagewrap. Zilver met in het zwart het woord MC20 overal, met heel groot ‘Stirling Moss’ achterop.

Waarderen

Maserati is trots op de MC20, vanwege alle hints naar het raceverleden én het feit dat de auto een zelfontwikkelde motor krijgt. Naar eigen zeggen van Maserati had Sir Stirling Moss de MC20 zeker kunnen waarderen. De introductie werd verschoven naar later dit jaar, wanneer we de MC20 voor het eerst in vol ornaat mogen aanschouwen.