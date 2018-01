Dit is de eerste nieuwe Datsun

Vel uw oordeel!

Het eens zo iconische merk is de weg helemaal kwijt. Niet sinds gisteren, overigens, want het in 2012 herboren Datsun produceert alweer enkele jaren een reeks Go-modellen die op zijn minst twijfelachtig te noemen zijn. Toegegeven, het is een low-budget dochter van Nissan voor landen als IndonesiĆ«, Rusland en Zuid-Afrika, maar om Datsun’s naam zo door het slijk te halen raakt bij mij een gevoelige snaar.

Om de pH-waarde van dit item nog maar even verder te verlagen gaat de herintroductie van de Datsun (zonder ‘Go’) gepaard met een auto in onze favoriete segment: de crossover. Precies, om zichzelf van kopers te verzekeren probeert Datsun zichzelf binnen te wurmen in de toch al overbevolkte crossover-markt.

Zoals we van een low-budget auto als de Cross mogen verwachten zijn er verschillende nep-elementen aan toegevoegd om de auto net wat luxer aan te laten voelen. Daar is verder niets mis mee, maar het maakt de auto er niet per se mooier op. Zo is de buitenzijde gehuld in nep metalen accenten, terwijl we binnenin juist stukjes nep carbon tegenkomen. Het interieur op zich is overigens best prima, en is zelfs voorzien van zeven stoelen.

De Cross wordt aangedreven door een 1,2-liter driecilinder benzinemotor die op zijn best 78 pk en 104 Nm aan koppel produceert. Voor wat betreft de versnelling kun je kiezen uit zelf roeren, of er een CVT in laten leggen. De auto heeft standaard ABS en traction control.

De auto komt in maart op de markt en kost tenminste 163 miljoen roepia, omgerekend een kleine 10.000 euro.