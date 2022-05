Ontwikkelingsbudget Red Bull nog lang niet op

Ondanks aanhoudende geruchten is het ontwikkelingsbudget van Red Bull nog lang niet op.

Net als vorig jaar is er een enorm spannende strijd gaande. Toen was het nog Red Bull tegen Mercedes, nu is het Red Bull tegen Ferrari. Terwijl het team uit Maranello een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt, lijkt het team uit Brackley (Mercedes) een vrije val te hebben gemaakt.

Gelukkig is het team uit Milton Keynes (Red Bull dus) er weer bij! Nu gaan er wel de nodige geruchten, zoals dat eigenlijk altijd het geval is in de Formule 1. De start van Red Bull dit seizoen was buitengewoon ongelukkig. Zowel tijdens de Grand Prix van Bahrein als de GP van Australië haalde Verstappen de finish niet.

Ontwikkelingsbudget Red Bull

Mede dankzij een hele flinke update in Imola, doet Verstappen weer mee. Zowel qua snelheid als betrouwbaarheid. De geruchten gingen dat Red Bull al bijna door het ontwikkelingsbudget is. Dit jaar is de ‘cap’ strenger dan ooit. Er mag een bepaalde hoeveelheid geld doorheen gejast worden. Ben je erdoor heen, zul je het seizoen moeten uitzingen met de auto die je hebt.

Voor Spanje staat er een grote update gepland voor Ferrari. Dat zou hun eerste zijn. Matteo Binotto laat aan Autosport weten dat hij verwacht dat Red Bull door zijn ontwikkelingsbudget heen is. Links en rechts is te horen dat Red Bull klaagt over de budgetcap en de kosten.

Logistiek en gewichtsprobleem

Christian Horner van Red Bull laat op zijn beurt weten dat het gaat om de toegenomen logistieke kosten. Het F1-circus doet dit jaar 23 races aan. Dat betekent 23 keer reizen. Door de tegenomen races zijn de kosten voor de logistiek ook hoger. Echter, die toegenomen kosten gelden voor alle teams, niet Red Bull in bijzonder.

Christian maakt zich dus vooralsnog geen zorgen. Over de upgrades is Horner vrij duidelijk. ze moeten heel voorzichtig zijn met de updates. Bij Red Bull zal men kiezen voor de wijzigingen die het meeste effect hebben, voor het laatste bedrag.

Als laatste is daar nog het gewicht van de auto. Daar heeft Helmnut Marko nog wat over te zeggen. De Red Bull is namelijk alsnog te zwaar. Een lichtere auto levert al snel een paar tienden per ronde op. Het voordeel is dat een auto altijd voordeel heeft van een lager gewicht, bij een upgrade moet je nog maar hopen of deze goed uitpakt.

Overigens is het maar zeer de vraag in hoeverre Binotto, Horner en Marko hierover een eerlijk antwoord geven. De teams zullen elkaar zoveel mogelijk zand in de ogen willen strooien.

