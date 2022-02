Volgende MINI Countryman wordt een absolute kolos

MINI gaat het hogerop zoeken met hun Countryman en wil de auto veranderen naar een veel groter model. Moeten we dat willen?

BMW heeft goud in handen met MINI. Het was een briljant idee in de jaren ’00: pak de auto die Engeland mobiliseerde, maar in plaats van een piepklein autootje waar je niet in past, werd het een soort trendy hatchback. Al dan niet met een lekkere sportieve motor voorin. Frank Stephenson zorgde voor een moderne koets met toch allerlei historische knipogen en je zit gebakken. MINI is één van de beter gelukte revivals.

Formule

Helaas is enkel een driedeurs hatchback verkopen geen businessmodel (meer). MINI doet op zich iets goed wanneer nog veel mensen de ‘originele’ driedeurs willen, want die is het meest ‘mini’. Maar de huidige generatie MINI Hatch (F56) is ook al een flinke C-segmenter. En dat is dan de benjamin van de line-up. MINI breidde flink uit door de Clubman aan te bieden, een stationwagon met bestelwagen-deuren. Kon nog net, maar MINI moest ook mee met de crossoverhype. En zo kwam de Countryman tevoorschijn.

MINI Countryman

De Countryman weet de meningen een beetje te verdelen. Aan de ene kant hebben ze hun best gedaan om de styling zo veel mogelijk authentiek te houden voor een MINI. Anderzijds is het toch een beetje tegenstrijdig, een grote MINI. Eigenaren zien het echter vaak als een auto die het leuke van een MINI combineert met een hoge instap en extra praktische inzetbaarheid. Bovendien is de Countryman letterlijk en figuurlijk de Cayenne van MINI, want deze absolute non-MINI is wel één van de redenen van het succes van het merk.

Volgende MINI Countryman

De huidige MINI Countryman (F60) stamt uit 2017 en is recent grondig gefacelift. Toch komt er binnenkort een volledig nieuwe generatie. Deze staat voor 2023 op de planning. Auto Express doet een boekje open over de nieuwe generatie. Zo kunnen we al vast een beeld schetsen van de nieuwe generatie en wat we kunnen verwachten.

Kolos

Eerst maar eens de titel van dit stuk bijstaan met wat info: de auto gaat verder groeien. De MINI Countryman valt nu in het C-segment van crossovers. Hij deelt zijn basis met de BMW X1 en is daarmee een rivaal voor kleine premium crossovers. De Countryman meet zo’n 4,3 meter in de lengte, wat al fors is voor dit segment. MINI wil daar nog flink wat aan toevoegen, want de Countryman gaat een segmentje opschuiven en meedoen met de echt grote jongens. De nieuweling moet zo’n 4,5 meter lang worden en daarmee wordt hij qua grootte vergelijkbaar met de Volvo XC40, Mercedes GLA en Audi Q3. Deze MINI wordt dus écht Maxi.

De reden voor deze groei is trouwens om de MINI Countryman wat unieker te positioneren. MINI wil namelijk een nieuwe compacte elektrische crossover onder de Countryman plaatsen. Dit moet wel een soort mini-crossover worden, maar toch groot genoeg om zo praktisch als een goede crossover te zijn. Dus moet de marge richting de Countryman wat groter zijn.

Hybride

Ook gaat elektrificatie een rol spelen. De benzinemotoren van de Countryman gaan bijgestaan worden door een 48V Mild Hybrid systeem. De eerste MINI met stekker, de Countryman PHEV, gaat eruit en wordt vervangen door een volledig elektrische versie. Wat betreft de basis van de auto: de Countryman blijft gebaseerd op het FAAR-platform, wat op zijn beurt weer een derivaat is van het BMW UKL (Untere Klasse) platform. Qua onderstel geen grote verrassingen, dus.

Leuke versies MINI Countryman

Wie een beetje pit zoekt kan zich wellicht vinden in de aankomende MINI Countryman Cooper S. Die blijft dezelfde 2.0 turbomotor houden, met dus een 48V hybride systeem. Daarmee stijgt het aantal pk naar een toch aardig leuke 215 stuks. JCW-versies worden nog niet genoemd. De volledig elektrische Countryman moet overigens ook in een leuke 255 pk sterke versie komen, naast een 136 pk sterke basisversie. Het rijbereik moet rond de 450 km komen te liggen.

Ten slotte

Wat betreft de styling van de nieuwe MINI Countryman kunnen we kort zijn: we hebben nog geen concrete informatie. Naar verwachting gaat hij lijken op de gelekte nieuwe MINI Hatch, dus verwacht de nieuwe bijzondere achterlichten en een Hatch-achtig frontje. In het interieur komt hetzelfde grote ronde scherm te zitten als de unit die we zagen op die gelekte plaatjes. Zoals verwacht wordt de MINI Countryman niet meer Born in The Netherlands, want de samenwerking tussen BMW en VDL NedCar is ten einde. BMW gaat de Countrymans in elkaar schroeven in Leipzig.

Zoals Daft Punk al zei: harder, better, faster, stronger. De MINI Countryman moet weer voor de inkomsten gaan zorgen. Kopers kunnen vanaf 2023 bij de dealer terecht.