Pekel happen met de nieuwe MINI 3-deurs

De nieuwe MINI 3-Deurs op foto en video te zien, terwijl deze een hap ijs en sneeuw voor z’n kiezen krijgt.

Meerdere autoconcerns hebben testcentra in Lapland. De reden is simpel. Er is genoeg ruimte en je hebt gegarandeerd sneeuw en ijs ieder winterseizoen. Ook de BMW Group heeft een eigen wintertestcentrum gelegen in Arjeplog, Zweden. De nieuwe MINI 3-Deurs was er te gast om een aantal proeven te ondergaan.

Zowel de gewone variant met verbrandingsmotor als de volledig elektrische uitvoering zijn onderdeel van de tests. Het model met de ‘ouderwetse’ motor en ook de elektrische auto met zijn batterijen moeten goed bestand zijn tegen temperaturen ver onder het vriespunt. Op bevroren meren en besneeuwde wegen worden dit soort dynamische tests uitgevoerd.

3-deurs

De nieuwe MINI staat gepland voor 2023 en keert weer terug als 3-deurs. Dat zieje best weinig anno nu. Waar zo’n 10 jaar geleden een 3-deurs hatchback doodgewoon was, spreek je tegenwoordig over een zeldzaamheid. Bij MINI houden ze nog wel vast aan het principe. Het is wat minder praktisch, maar ziet er doorgaans wel toffer uit.

MINI Countryman volledig elektrisch

Niet alleen de MINI 3-deurs zal in het nieuw worden gestoken. Ook de Countryman krijgt een opvolger. Het automerk zegt dat dit model zowel met verbrandingsmotoren als met een volledig elektrische aandrijving op de markt komt. Het zal het tweede volledig elektrische model worden van MINI. Tot nu toe kende we alleen de elektrische MINI Cooper en natuurlijk de PHEV-modellen die al wat langer bestaan.