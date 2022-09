Van deze ultiem zinloze Brabus worden er maar 10 gemaakt

En dat is jammer. Want al is het de ultiem zinloze Brabus, hij is wel extreem vet!

Van sommige auto’s kun je je absoluut niet voorstellen dat ze ooit ontwikkeld zijn en vervolgens ook daadwerkelijk op de markt zijn gekomen. Soms zijn ze extreem lelijk (hallo BMW iX), extreem groot en zwaar (hoi Marauder) of juist veel te klein (Joe Coulson).

Andere auto’s slaan gewoon helemaal nergens op. En de eerste auto die dan bij me opkomt is de Mercedes G63 AMG 6×6. Da’s in de basis een luxe terreinwagen, maar dan voorzien van een laadbak en is enorm opgehoogd. En oh ja, HIJ HEEFT 6 WIELEN!11!. Verder is hij zó zwaar dat je er een vrachtwagenrijbewijs voor nodig hebt en kun je hem nergens parkeren. Slaat toch helemaal nergens op?

Maar nu heeft Brabus ons iets voorgeschoteld dat ook in die categorie valt. De P 900 ROCKET EDITION „One of Ten“…

Deze Brabus heeft 900 pk.

En in eerste instantie lijkt dit gevaarte wel een beetje op bovengenoemde Mercedes 6×6. Ook dit is namelijk in de basis gewoon een G-klasse, dus een luxe terreinbeul die ook op het asfalt goed uit de voeten kan. En ook hier hebben ze een laadbak achter gehangen.

Verschillen met de 6×6 zijn er natuurlijk ook. Als eerste het aantal wielen. De Brabus heeft er gewoon 4. Ook is deze auto gebaseerd op het nieuwe model G-klasse, de vorige was op basis van de oude. Deze hebben ze dan maar verlaagd, altijd handig in het terrein… Verder is hij een stukje krachtiger. Hij haalt namelijk niet minder dan 900 pk uit de 4 liter V8… 900 in een pick-up!!

De snelste bedrijfswagen van de bouwplaats

En met die 900 pk is deze Brabus P900 ROCKET EDITION „One of Ten“ gegarandeerd de snelste bestelwagen van de bouwplaats. Zelfs met je RAM RT/10 ga je het niet winnen van dit gevaarte. Want ondanks zijn ruim 2700 kilo leeggewicht, sprint dit ding naar de 100 alsof zijn leven er vanaf hangt.

Inderdaad, het gaat hard. 0-100 is gepiept in 3,7 seconden. De topsnelheid is -een beetje lafjes- begrensd op 280 kilometer per uur. Waarschijnlijk om te zorgen dat je bouwafval of tuingereedschap niet uit de laadbak waait op de Autobahn…

Maar als je er een wil, moet je er wel snel bij zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, worden er maar 10 exemplaren van de Brabus P900 ROCKET EDITION „One of Ten“ geleverd. En als je er snel genoeg bij bent, moet je ook diepe zakken hebben. Hij kost namelijk 649,638 euro. Exclusief belastingen.

Maar die gaan voor bedrijfswagens pas op 1 januari 2025 omhoog. Grijp je kans dus nog snel, zou ik zeggen!