MINI Countryman EV krijgt een zeer korte carrière

Hij is nog niet eens uitgeleverd of MINI weet al dat de Countryman EV het niet zo lang gaat volhouden.

Hoe lang kan je één model uitmelken? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Er zijn modellen waar de vraag overschat wordt die het maar een paar jaar volhouden. Er zijn ook modellen die het nog jaren volhouden en steeds maar licht herzien worden (hallo Dodge Challenger en Nissan GT-R). Gemiddeld gezien kun je er vanuit gaan dat een model zo’n vier jaar ongewijzigd overleeft, dan gefacelift wordt en na vier jaar vervangen wordt door iets compleet nieuws.

Korte levensspanne

Zoals gezegd is een kortere levensspanne meestal niet vrijwillig. Als een model succesvol is, is in productie houden goedkoper dan iets nieuws ontwikkelen. Alleen als een model echt tegenvalt houd je het leven expres kort. Dit alles maakt een beslissing van MINI ietwat verrassend.

Countryman

Het lijdend voorwerp is de gloednieuwe MINI Countryman (U25). Het belangrijkste model van MINI is natuurlijk de driedeurs hatchback, maar de Countryman doet het qua verkoopcijfers prima en zit als SUV zijnde in een veel belangrijker en houdbaarder segment voor deze tijd. Nu de nieuwste generatie ook als volledig elektrisch model komt, is een succes eigenlijk al geboren. Toch?

Nou, officieel moet dat nog blijken, maar volgens MotoringFile krijgt de MINI Countryman toch maar een kort leventje. Al in oktober 2028 zou de elektrische variant van de U25 uit productie gaan. Niet eens vijf jaar in productie, dus. En dat voor een model wat op papier erg belangrijk is voor MINI. Hoe zit dat?

X1

Ten eerste omdat de MINI Countryman niet zo nieuw is als je denkt. Ja, voor MINI is ‘ie hagelnieuw, maar zoals waarschijnlijk bekend is de MINI het hippe broertje van de BMW X1. Die is inmiddels al weer een jaar onder ons. Niet alleen loopt de MINI dan dus al een jaartje achter, ook is dit platform nog steeds niet ideaal voor een EV. De X1 is bedacht met de elektrische iX1 in het achterhoofd, maar dus ook nog steeds met benzinemotoren. Idealiter wil je een auto die vanaf de eerste streep ontworpen is als EV.

Opvolger

De MINI Countryman gaat echter ook met vervroegd pensioen vanwege de opvolger die dus al in 2028 klaarstaat. En dat wordt een volledig elektrische Countryman waar geen benzineversie meer van komt. Het nieuwe platform heet ‘NE5′ wat volgens recente info dus betekent dat het gaat om een telg uit de Neue Klasse-familie. Wanneer dit platform klaar is om helemaal gebruikt te worden, naar verwachting rond 2025, moeten de EV’s op de Neue Klasse-architectuur als paddenstoelen uit de grond schieten. Dus wordt het gros van de huidige modellen zo snel mogelijk uitgefaseerd.

Benzine tot 2030

De MINI Countryman U25 is echter niet direct verdwenen na 2028. De benzinevariant blijft in productie tot en met 2030. En daarvoor komen wel de magische woorden bovendrijven dat dit ‘langer kan worden als de vraag groot blijft’. Kortom: benzinestoken met de Countryman kan nog ruim zeven jaar, elektrisch rijden ietsje korter.