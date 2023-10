HEET: Kia komt terug met vingerafdruk sensor

De vernieuwde Kia Optima mag er zijn.

Uiteraard begrijpen we dat Nederland een heel aparte markt is. Vanwege bijzondere belastingmaatregelen zijn er een hoop auto’s die we hier nooit zien of juist heel erg veel. Zo wist de Mitsubishi-verkoper ondergetekende te vertellen dat bijna alle Outlander PHEV’s op de boot voor Nederland bestemd waren. De overige 10% mocht de rest van de Europa verdelen.

Ook is de Nederlandse (en Noord-Europese) autosmaak flink afwijkend ten opzichte van de rest van de wereld. Als we een D-segment auto gaan rijden moet dat een vierdeurs coupé of stationwagon zijn, uiteraard met een premium-logo op de bips. Daardoor missen we een hele hoop puike middenklassers, waaronder deze nieuwe opgefriste Kia Optima.

K5

Die kon je tot voor kort ook in Nederland kopen. Deze vijfde generatie ging helaas aan onze neus voorbij en de opgefriste Kia K5 zal eveneens naast de EV6, Sportage en Sorento geparkeerd staan (dat zijn de modellen die hier beter scoren).

Maar in sommige markten kun je de K5 wel kopen en voor hen is er goed nieuws: de nieuwe Kia K5 is hier! Of beter gezegd, de vernieuwde Kia K5 is hier. Het is namelijk een facelift dan een nieuw model (alhoewel die grens tegenwoordig behoorlijk aan het vervagen is. Daarbij is duidelijk te zien dat Kia (nee, niet KN) het nieuwe familiegezicht wereldwijd toepast. Dus een wonderlijk vormgegeven set koplampen en achterlichten.

Techniek vernieuwde Kia Optima

Bijzonder is ook de chromen strip die over de lengte van de gefacelifte Kia optima loopt. Samen met de aflopende daklijn heeft de auto een liftback-eqsue uitstraling. Het is echter 100% een sedan.

Er zijn ook twee nieuwe kleuren, trouwens: Moonscape Matte Grey (matgrijs) en Wolf Grijs. Qua motoren kun je kiezen uit diverse 2.0 motoren zonder turbo. Eenmaal een LPI met 146 pk, een normale versie met 160 pk en een hybride met zo’n 200 pk. Tenslotte is er een 1.6 turbo met 180 pk.

In het interieur is er gelukkig meer veranderd. Geheel volgens de heersende technologische trend zijn de meters en infotainment verwerkt in één groot scherm. Ook is de schakel-keuzehendel vervagnen door een sexy draaiknop.

Daarnaast is er – jawel – een vingerafdruk-sensor! Audi introduceerde het destijds in 2002 op de A8 en sindsdien nam niemand het over (bang voor afgehakte vingers). Tenslotte zijn er nog dingen als een nieuwe head-up display (da’s niet hetzelfde als heupdysplasie) en fraaiere materialen voor het interieur.