Officieel: dit kosten de nieuwe MINI Cooper SE en Countryman

Genoeg voorspeld over de prijzen van de nieuwe MINI Cooper SE en Countryman, hierbij wat rasechte bedragen.

MINI onthulde inmiddels twee weken geleden de volledig nieuwe Cooper en de volledig nieuwe Countryman. In Duitsland volgde MINI de onthulling vrij snel op met de prijs. In Nederland bleef die nog even achter gesloten deuren, wat voorspellingen en indicaties terzijde. Nu is het officieel: dit is het prijskaartje van de MINI Cooper SE en Countryman.

Prijs Cooper SE

Het bedrag komt overeen met de voorspellingen, al dan niet met een kleine korting. Voor de volledig elektrische MINI Cooper SE mag je 38.990 euro neerleggen. Dat is pak ‘m beet 300 euro duurder dan de huidige. Zoals eerder aangegeven echter, dat betekent dat de Cooper SE een goede deal is ten opzichte van het uitgaande model. Zowel de 54,2 kWh grote accu met 402 km WLTP-range als de 218 pk sterke elektromotor zijn een flinke upgrade, voor dus maar 300 euro meer. De oude had 156 pk en een WLTP-range van 230 kilometer.

Wordt goedkoper

En dat is de MINI Cooper SE, de huidige topversie. MINI kondigde al aan dat er nog een versie onder de Cooper SE komt, de Cooper E. Deze heeft een kleinere batterij waarmee hij 305 km ver komt. Zowel in Duitsland als in Nederland is daar nog geen prijs van, maar hij wordt hoe dan ook goedkoper dan de Cooper SE en daarmee het uitgaande model. Meer voor minder, dus.

Concurrenten

Dat maakt ook dat het vergelijk met de concurrentie momenteel een beetje mank gaat. De Fiat 500e, Renault ZOE en Peugeot e-208 zijn een stuk goedkoper, maar hebben alle drie minder vermogen en minder rijbereik. We hebben ook de Abarth 500e erbij gezet die met 155 pk en een WLTP-actieradius van 266 km ook een beetje in het niet valt bij de MINI. De nieuweling van het Britse merk komt binnen als een sloopkogel met zijn specs voor niet eens belachelijk veel geld, helemaal wetende dat er nog een goedkopere versie aan komt.

Fiat 500e 87 kW: 34.490 euro

Renault ZOE E-Tech Electric: 34.895 euro

Peugeot e-208 Active 50 kWh: 35.320 euro

Abarth 500e: 38.490 euro

MINI Cooper SE: 38.990 euro

Honda e: 40.615 euro

MINI Countryman prijs

Dan de grote broer van de Cooper SE, de MINI Countryman. Die komt beschikbaar vanaf 45.990 euro. Ook dat is goed nieuws, want dat is wederom 300 euro duurder dan het uitgaande model. Dit gaat overigens nog enkel over de versie met verbrandingsmotor, de elektrische versie laat nog even op zich wachten. Ook de exacte specificaties van de versie met verbrandingsmotor wordt nog niet veel over gezegd bij MINI. We hebben zo’n vermoeden dat het gaat om de welbekende 1.5 liter driecilinder met 136 pk. Geen idee waar we dat vandaan halen.

Voor de Countryman is het dus de moeite waard om daar nog eens in te duiken wanneer we wat meer informatie voorgeschoteld krijgen. Je kunt MINI van veel betichten, maar ze houden het wel spannend op deze manier. In oktober krijgen we meer prijzen van de andere modellen die MINI nog wil onthullen.