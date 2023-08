BREEK: Nieuwe MINI Countryman keihard gelekt

De nieuwe MINI Countryman in vol ornaat.

Nou dames en heren, de IAA is nog niet begnnen of het autonieuws spat al keihard van jebeeldscherm af. Vanochtend kon je heerlijk wakker worden met al het lekkers dat de nieuwe Volkswagen Passat voor je te bieden heeft. We gaan nu snel door met de compleet nieuwe MINI Countryman. In tegenstelling tot de Passat is deze nu nog niet officieel.

Het is een publiek geheim dat de nieuwe MINI Countryman binnenkort onthuld gaat worden. Het uitgaande model (F60, onder intimi) gaat al mee sinds 2016, dus begint het tijd voor een nieuwe te worden. De auto die je ziet op deze afbeeldingen is inmiddels de derde generatie (die ze de ‘U25’ noemen).

Nieuwe MINI Countryman is stoerder

Wat ze leuk hebben gedaan bij MINI is dat de auto ietsje hoekiger en stoerder is geworden. De MINI Countryman is nu net eventjes wat minder aaibaar dan voorheen.

Natuurlijk, een echte vent vindt het niet erg om in een auto met voluptueuze rondingen te rijden, maar bij een crossover-esque variant komt en hoekiger ontwerp vaak beter uit de verf. En dat is ook hier het geval, alhoewel je zelf mag vinden wat je wil, natuurlijk.

Helemaal als een verrassing kan het niet komen, die verandering van designtaal. De MINI Aceman liet al zien welke kant het op zou gaan. Ook de Mini Cooper hatchback liet een soortgelijke verandering zien.

Afmetingen

De afmetingen van de nieuwe Mini Countryman is 4,429 meter lang, 1,613 meter hoog en de wielbasis is 2,67 meter. De MINI Countryman deelt zijn platform met de BMW X1 (alhoewel @jaapiyo beweert dat het andersom is) en die is ook onlangs vernieuwd.

Er komen meerdere aandrijflijnen voor de nieuwe MINI Countryman. De Countryman E is geheel elektrisch en heeft een een elektromotor van 190 pk. Niet voldoende? Dan is de Countryman SE ALL4 jouw ideale auto! Deze heeft namelijk twee elektromotoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras (vandaar de ALL4-vierwielaandrijving).

Het vermogen van die twee motoren bij elkaar is 272 pk. In beide gevallen heb je een 64 kWh-accupakket. De standaardversie komt 440 km ver volgens de WLTP, de snellere variant haalt 420 km.

Is dit allemaal te modern voor je? Dan is het goed om te weten dat er ook benzine- en plug-in hybrides bij komen. Over dieseltjes is nog niets bekend, maar een Mini Countryman diesel is altijd een vreemde combinatie geweest.

De nieuwe MINI Countryman wordt binnenkort onthuld en zal acte de présence geven op de IAA 2023 in München volgende week.