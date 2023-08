Mini verklapt zijn Countryman al een beetje

Mini verklapt de Countryman, en de gewone Cooper ook trouwens. Al hadden we die al gezien.

Volgende week is het zover, dan kunnen we weer genieten van de IAA! Net als vorige editie wordt deze niet gehouden in Frankfurt, maar in München. Kun je nog eventjes wat langer over de Autobahn blaffen.

Niet alle merken zijn aanwezig, met name de Japanse merken en de merken die vallen onder de Stellantis-vlag vallen zullen niet aanwezig zijn. Maar gelukkig geven een hele hoop automerken wél acte de présence en eentje daarvan is MINI.

Primeurs

Sterker nog, dat merk heeft twee enorm belangrijke primeurs op de planning staan. Ook bij Mini moet het roer om en gaan ze van plofmotoren naar elektrische aandrijving. Er is nu al een Mini Electric, een volledig elektrische Mini. Echter is dat wel een ‘reguliere’ auto waar Mini dan een elektroversie van heeft gemaakt. Dat levert altijd een compromis op.

In dit geval heeft Mini de platforms dusdanig ontwikkeld dat ze voor beide toepassingen (elektrisch en verbrandingsmotor) zijn. Ja, platforms. Er komen namelijk twee belangrijke auto’s aan: een nieuwe Mini Hatchback en een nieuwe Mini Countryman, De Mini hatchback zal nu altijd Cooper gaan heten.

Vroeger was Cooper een uitvoering: boven de One, maar onder de Cooper S. Nu is het dus simpelweg de Mini in hatchback vorm. In beide gevallen is Mini absoluut niet te vroeg. De Mini F56 is er als sinds 2014 , nog voordat Jeremy Clarkson een producer een muilpeer gaf en ons kennis liet maken met het woord ‘fracas‘.

Mini verklapt Countryman een beetje, onthulling volgende week

De Countryman van de F60-generatie is iets jonger en staat sinds 2017 bij de dealers. In 2020 kreeg de Countryman een facelift, maar ja, het is inmiddels alweer 3 jaar verder en wij verwende consumenten willen wel in iets nieuws rondrijden. De Mini Countryman zal in technisch opzicht zijn techniek delen met de BMW X1.

Dit is de huidige Countryman, een speciale Cooper SD Highlands-editie. Mooi, hé?

De Mini Electric en Mini Countryman Electric verschijnen dus eerst als EV, later zal MINI de versies met plofmotor aan het gamma toevoegen. Moederbedrijf BMW volgt deze strategie (een platform, twee aandrijflijnen) ook met de 4 Serie, 5 Serie en 7 Serie, onder anderen. BMW gaat de auto’s ook bouwen in hun eigen fabriek in Leipzig. Daar staken ze waarschijnlijk ietsje minder.