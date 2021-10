MINI Electric, de best sturende EV!

De MINI Cooper SE mag dan elektrisch zijn, hij beschikt zeker nog over het juiste MINI-DNA.

Is elektrisch rijden naast duurzaam en efficiënt ook nog geschikt voor liefhebbers van het betere stuurwerk? Dat is een goede vraag! MINI gaf ons een MINI Electric om het antwoord op die vraag te vinden! MINI staat natuurlijk al 60 jaar bekend om z’n ‘go-kart feeling’ rijgedrag. Al sinds de lancering van het oermodel in de jaren zestig staat MINI bekend als een compacte en wendbare hot-hatch.

Liefhebbers smullen van de vier wielen op de uiterste hoeken van de auto. Snelle acceleratie en strakke besturing waarbij het voelt alsof de auto aan de weg plakt. De MINI maakt dit tijdens het rijden ook zeker waar. Bij de MINI Electric ervaar je dit ook nog eens zonder uitstoot!

We zijn niet de enigen die na een week met de MINI Electric rijden overtuigd zijn dat elektrisch en MINI prima samengaan! Want inmiddels heeft 30% van de verkochte MINI’s een elektrische aandrijving. MINI rijders die het hebben ervaren zijn dus al overtuigd!

En die MINI klanten zijn ook nog eens onder de indruk van de stuureigenschappen. Want onlangs kreeg de MINI Electric een 9 voor zijn rijgedrag in een onderzoek van de Vereniging van Zakelijke Rijders.

Een week ‘karten’ met een MINI Electric

Wij namen de MINI Electric voor deze video mee naar een aantal leuke ‘stuurmanswegen’ in Nederland en die route ging ook langs het circuit van Zandvoort. We konden de verleiding niet weerstaan om op het terrein van de Driving Experience in Zandvoort de MINI aan de J-turn te onderwerpen.

Op tempo achteruit en na een gecontroleerde zwiep aan het stuur wijst de neus na een 180 graden draai weer in de juiste richting (zie video). Wat dan goed naar voren komt is het lage zwaartepunt door de plaatsing van de batterijen in de bodem van de auto. Ook blinkt de MINI Electric uit in wendbaarheid door de plaatsing van de vier wielen op de uiterste hoeken van de auto.

Tijdens de test valt daarnaast op dat de MINI Electric bij vlot accelereren echt voordeel heeft van zijn compacte afmetingen. Ook hier geldt, bescheiden gewicht gekoppeld aan een krachtbron met meer dan voldoende power (184 pk!) levert ‘hot hatch’ prestaties op en weggedrag, ook als die paarden elektrisch zijn! Sterker nog, het is beter, want de elektromotor geeft je instant-koppel en dus een directe reactie wanneer je ‘gas’ geeft. Dat doet een benzinemotor je niet na! De sprint van 0 naar 100 km/u wordt dan ook in een scherpe 7,3 seconde afgewerkt.

De MINI Electric een week rijden betekent ook een aantal malen de accu’s opladen. Dit gaat vlot aan de thuislader of bij de snellader langs de route. In iets meer dan een half uur is hij weer tot 80% vol en dan kan je weer lekker verder karten! Of gewoon boodschappen gaan doen. Of de kinderen ophalen van het sportveld, want dat kan ook allemaal gewoon natuurlijk.

MINI Electric voor 2021 helemaal opgefrist

Dit jaar heeft de MINI Electric een design update gekregen. Dat zie je terug aan de buitenzijde die nog sportiever is geworden, met een nieuwe onderscheidende grille en koplampen met zwarte accenten. Sowieso zijn nu veel accenten die voorheen chrome waren in het zwart te bestellen. Het MINI-logo bijvoorbeeld. Dit maakt het uiterlijk nog dynamischer. En behalve de gele S en de afwezigheid van een uitlaat is hij nu optisch gelijk aan de eveneens gefacelifte MINI Cooper S.

Aan de binnenzijde vallen het nieuwe stuur, de nieuw vormgegeven vlakke knoppen, nieuwe ventilatieroosters en het standaard 8,8-inch touchscreen op. Alle instrumenten onder handbereik om het dynamische weggedrag van de MINI Electric optimaal te kunnen benutten!

Ons advies? Ga de MINI Electric gewoon zelf rijden en kom erachter hoe ‘go-kart feeling’ zonder uitstoot voelt!