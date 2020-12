MINI Electric GP combineert hardcore met elektrisch - Autoblog.nl

De nieuwe Mini Electric GP wordt erg hardcore en milieuvriendelijk. Handig!

We kunnen heel erg veel zeggen over Elon Musk. Dat doen we ook geregeld, overigens. Maar er is een ding wat de beste man briljant heeft gedaan: elektrisch rijden werd cool, spannend en gaaf. Met name de Model S was de auto die het beeld voor eeuwig heeft bijgesteld.

Fun

Veel fabrikanten volgen nu ook met elektrische auto’s. Het enige nadeel is dat ze erg duur en exotisch zijn. Een Model S Performance is relatief gezien een koopje, maar alsnog vrij prijzig. Ook leggen veel fabrikanten van dergelijke EV-auto’s de aandacht op vermogen, prestaties en reikwijdte. Maar komen er ook leuke elektrische auto’s die een klein beetje fun en betaalbaar zijn?

Elektrische Hot Hatch

Het lijkt erop dat Mini het spits gaat afbijten met een elektrische Hot Hatch! Ze hebben hun plannen omtrent het GPE-project van de John Cooper Works-divisie bekend gemaakt. De Mini GPE is in principe identiek aan de versie met verbrandingsmotor. Die heeft een 2.0 liter viercilinder met 306 pk. Hoeveel vermogen de nieuwe Mini GPE gaat leveren is nog niet bekend. Ook niet wat de actieradius is, overigens.

Mini Electric GP

Nee, daar gaat het niet om. Het is goed om te zien dat Mini bevestigt dat de GPE-versie (een soort Mini Electric GP) dezelfde hardcore rijbeleving moet bieden als de benzineversie. Mini geeft tevens aan dat de verbrandingsmotor nog wel eventjes zal blijven, zeker in de topmodellen. Dat is op zich logisch, want het gaat een flink karwei worden om een elektrische hot hatch te ontwikkelen.

Elektrische variant GP

Kijk, een grote elektrische SUV is niet zo moeilijk, die waren al zwaar en groot. Bij een Hot Hatch is een laag gewicht zeer belangrijk voor de wegligging en het stuurgedrag.

De elektromotor is het probleem niet, de accu’s die die motor nodig heeft wél. Het is daarom goed om te zien dat Mini de elektrische variant van de GP nu al aan het testen is.

Meer Mini EV’s

Er komen sowieso meer elektrische Mini’s aan. De naam ‘Paceman’ keert terug voor een elektrische crossover. Daartnaast krijgt de Mini Electric een opvolger die op een separaat platform staat, anders dus dan die van de benzine-versie.

Daarnaast zal de komende Mini Countryman een stukje gaan groeien. Wanneer de nieuwe hardcore Mini GP wordt verwacht, is nog niet bekend. Maar voor petrolheads is het dus goed om te weten dat ook met de gehele EV-transitie ook de leukere versies worden meegenomen.

Een elektrische Mini op de Nordschleife is overigens niets nieuws. Al 12 jaar geleden pakte de Mini-e het elektrische ronderecord op de Nordschleife. Dat was vrij makkelijk, daar het oude record ook met een redelijke elektrische fiets gehaald kon worden.