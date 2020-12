Vernieuwde Jaguar F-Pace SVR is nu nog sneller - Autoblog.nl

Met de vernieuwde Jaguar F-Pace SVR knal je onbeschoft hard naar de 100 km/u. En haal je veel meer dan 250 km/u!

Het was al een van de dikste auto’s in zijn segment, maar nu is deze nog dikker geworden. We hebben het natuurlijk over de Jaguar F-Pace SVR. Het is een auto die alles net even anders dan anders doet en daarmee wat meer de gemiddelde petrolhead aanspreekt.

Vernieuwde Jaguar F-Pace SVR

Dan hebben we het in dit geval niet eens zozeer over het uiterlijk, dat bijzonder geslaagd is. Nee, het gaat nu om de aandrijflijn en rijeigenschappen. De vernieuwde Jaguar F-Pace SVR is nu onthuld en warempel: de auto is beter geworden. Althans, daar lijkt het heel erg op. De reguliere F-Pace werd een tijdje geleden al voorzien van een facelift, nu is het topmodel aan de beurt.

AJ-III V8 mét supercharger

We beginnen met het goede nieuws. De 5.0 V8 met supercharger is gebleven voor de F-pace SVR. Tegenwoordig hebben bijna alle concurrenten een motor met een of twee turbo’s. Turbo’s hebben twee nadelen. De eerste is het turbogat, het duurt even voordat de motor bij de les is.

Het tweede nadeel is het geluid. In veel gevallen ‘slurpt’ de turbo wat auditief genoegen weg. Zo niet met dit blok. De AJ-III V8 klinkt geweldig en reageert direct op het gaspedaal. De motor levert nog altijd 550 pk, maar het koppel steeg naar 700 Nm.

Prestaties verbeterde Jaguar F-Pace SVR

De prestaties van de vernieuwde Jaguar F-Pace SVR zijn iets verbterd. Van 0-100 km/u accelereren is nu in slechts 4 seconden achter de rug. De topsnelheid steeg naar 286 km/u. Toch leuker dan ‘begrensd op 250 km/u.

Tevens meldt Jaguar trots dat het verbruik is gedaald. Als je aanspraak maakt op de prestaties zul je waarschijnlijk alsnog een versleten tankpas hebben, maar dat weet je van te voren met een grote SUV met V8.

Betere remmen en besturing

Niet alleen de prestaties gingen erop vooruit. Ook de wegligging en rijgeigenschappen van de vernieuwde Jaguar F-Pace SVR gaan zijn beter dan van het uitgaande model. De remblokken zijn verbeterd en voorzien van meer koeling, ook moet het gevoel in het pedaal ‘beter’ zijn.

Ook is de stuurinstallatie van de rappe F-Pace is aangepast. Uiteraard heeft de F-Pace SVR testrondes gereden op de Nürburgring, dus waarschijnlijk zit het wel snor wat dat betreft.

Uiterlijke wijzigingen

Dan de uiterlijke wijzigingen. De neus van de vernieuwde Jaguar F-Pace SVR is strakker dan voorheen. Dat zorgt niet alleen voor dat je ‘m beter kan herkennen op de golfbaan, wijnbar of chique parenclub, maar ook voor de verbeterde prestaties. Dankzij de nieuwe neus is er minder lift én minder luchtweerstand.

Interieur

Wat we destijds niet konden zien bij de gecamoufleerde exemplaren, was het verbeterde interieur. Bij het binnenste van de snelle Jaguar is ook het een en ander aangepast bij de verbeterde Jaguar F-Pace SVR. Zo moeten de nieuwe materialen zorgen voor een aangenamere ambiance. Ook is het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem aanwezig.

Prijzen en concurrentie vernieuwde Jaguar F-Pace SVR

Mocht je hebberig zijn geworden van deze auto, is er goed nieuws. Je kan ‘m per direct bestellen! De auto kost slechts 158.820 euro. Uiteraard kijken we ook meteen even wat je bij de concurrentie krijgt voor dat geld.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (135.715 euro)

Porsche Macan Turbo (140.400 euro)

BMW X3 M Competition (142.380 euro)

Jaguar F-Pace SVR (158.820 euro)

Mercedes-AMG GLC63S 4Matic+ (168.147 euro)

De Jaguar zit bovenin het segment qua prijs. De Alfa en BMW zijn aanmerkelijk goedkoper. Deze twee hebben ook een zescilinder en beduidend minder vermogen en koppel. De meest directe concurrent is de Mercedes GLC63S en die is 10 mille duurder, terwijl deze alsnog 40 pk minder heeft dan de Jaguar. Dus in zijn specifieke segment nog altijd een goede aanbieding.