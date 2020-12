Hoe is het nu met: Romain Grosjean? - Autoblog.nl

In deze editie van ‘hoe is het nu met’ kijken we naar Romain Grosjean, die zondag heel veel pech én heel veel geluk had.

Het was even schrikken voor iedereen die zondag aan de buis gekluisterd zat: opeens was er een grote vuurbal te zien op de achtergrond. Al snel bleek dat het om Romain Grosjean ging, maar zijn lot werd minder snel duidelijk. Gelukkig kwamen toen de verlossende beelden van de Haas-coureur die levend en wel in de Medical Car zat. Dat is een wonder, want we waren getuige van een van de zwaarste F1-crashes van de laatste tien, zo niet twintig, jaar.

Verwondingen

Hoewel Romain nog kan lopen was het nog een vraagteken in hoeverre hij gewond was. Er werd gesproken van lichte brandwonden aan zijn handen en van gebroken ribben. Dat laatste bleek uiteindelijk niet waar te zijn, het eerste wel.

Geluk

Helemaal ongeschonden was Grosjean dus niet uit de strijd gekomen, maar hij mag van bizar veel geluk spreken. Uiteraard is dit niet alleen te danken aan geluk maar ook aan alle veiligheidsmaatregelen in de F1, waaronder de halo. Desondanks had deze horrorcrash zomaar slechter af kunnen lopen, als Romain bijvoorbeeld niet meer bij zijn positieven was geweest.

Ziekenhuis

Gelukkig hoeven we aan zulke doemscenario’s niet meer te denken. Uit een videoboodschap vanuit het ziekenhuis bleek maandag al dat de Fransman het goed maakte. Vandaag is er meer goed nieuws: Grosjean is vanochtend namelijk uit het ziekenhuis in Bahrein ontslagen. De Fransman heeft dus in totaal drie nachten doorgebracht in het ziekenhuis. Eerder zagen we al dat zijn handen stevig ingepakt waren. Vanochtend meldt een opgeluchte Grosjean op Twitter dat het verband er al gedeeltelijk af mocht.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 2, 2020

Haas

Het gaat dus goed met Grosjean, maar het is nog onzeker of we hem terug gaan zien in de Haas. Komend weekend zal Pietro Fittipaldi – de kleinzoon van – in ieder geval de honneurs waarnemen. Daarna is de GP van Abu Dhabi de laatste kans voor Grosjean om nog te racen dit jaar. Volgend jaar heeft hij nog geen zitje en de Fransman is met zijn 34-jaar voor F1-begrippen ook niet meer de jongste. Het is dus niet uitgesloten dat de GP van Bahrein Grosjean’s laatste Formule 1-race was. Gelukkig niet op de manier waarop in eerste instantie werd gevreesd.