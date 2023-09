MINI Electric prijs: de goedkoopste uit de line-up!

MINI snoeit een beetje in haar gamma en zo is de elektrische MINI naar verwachting de goedkoopste auto van het merk!

Zoals jullie hebben kunnen lezen en zien uit al het recente (IAA-)nieuws: er is een nieuwe MINI! Helaas is er qua Nederlandse prijzen nog niks bekend, behalve wat kleine info wat het wel eens een interessant ding kan maken.

Verwachte prijs

Zo liet de baas van MINI Nederland, Coert Jan Krietemeijer, al iets los over het verschuldigde bedrag aan MINI voor een Cooper SE bij de BNR Nationale Autoshow. Namelijk dat de Cooper SE prijstechnisch niet gaat veranderen. Dat valt in lijn met onze eerdere verwachtingen, maar in waar voor je geld is het veel beter nieuws. Je verwachte actieradius schiet dan namelijk van 230 km naar 402 km voor de Cooper SE. En dat dus voor geen cent minder.

Instapper

Maar dan is er nog de elektrische MINI Cooper E, zonder S. Dit wordt de instapper en deze is qua cijfers ietsje gematigder. Denk aan 300 km WLTP-actieradius en minder pk. Maar als de duurste elektrische Cooper (SE) al concurreert met de oude elektrische Cooper, is deze nieuwe instapper een goede deal. Er is nog niet bekend hoe veel het gaat schelen, maar een paar duizend euro minder is al snel een groot verschil.

Goedkoopste MINI

En dat levert nog iets op. MINI stopt met het basismodel One, wat ervoor zorgt dat de basis Cooper van de driedeurs (F56) nu slechts een fractie goedkoper is dan de nieuwe Cooper SE. Met de Cooper E daar nog onder wordt dat dus de goedkoopste MINI van de line-up. Jazeker, als je de aller-, allergoedkoopste MINI wil, krijg je de elektrische Cooper. Dat klinkt als een grote stap, maar MINI sluit zich met die beslissing aan bij Volvo en zelfs Porsche waar de EV in de line-up ook de goedkoopste is. Om nog maar te zwijgen over EV-only merken: bij Tesla is de goedkoopste auto ook elektrisch.

Countryman

Ook de prijs van de Countryman is goed nieuws: die wordt ook qua prijs bijna identiek aan de huidige. Daar blijft het aanbod echter wel gelijkwaardig aan de huidige, aangezien die er naast EV ook als Plug-in is en de huidige ook.

De volwaardige prijzen van de MINI Cooper E, SE en Countryman worden spoedig bekend gemaakt.