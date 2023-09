Prijs MINI Electric: wordt het een prijspakker?

De nieuwe MINI is vandaag volledig onthuld en we hebben een prijsindicatie. Hoe erg is de schade?

De volledig nieuwe MINI Cooper -dit keer heet ‘ie echt Cooper- is onthuld als de nieuwe steunpilaar van MINI. Want ook al kun je kiezen voor grotere modellen, de klassieke MINI blijft de belangrijkste auto voor het merk. De auto die het DNA van MINI weergeeft. Hoe gaat MINI de komende jaren hun Cooper een potente speler maken?

MINI Cooper Electric

Daarvoor moeten we heel even terug naar de vorige MINI Electric (F56). Dat was een soort probeersel, zo lijkt het. De F56 was niet per definitie ontworpen als elektrische auto en dat betekent meestal niet zo veel goeds voor de efficiëntie. Dat bleek: de WLTP range was iets meer dan 200 kilometer, maar als alles tegenzit betekent dat 100 tot 150 km op één lading. Dat is op zich niet voor iedereen een probleem, maar met een vanafprijs van rond de 38.000 euro is een auto met dat soort beperkingen wel een moeilijk verkooppraatje. Toch heeft MINI, zoals je vanmorgen kon lezen, er nog aardig wat van verkocht.

Nieuweling

Bij de nieuwe MINI Cooper Electric (J01) is het belangrijk dat dit anders kan en moet. Qua specs is dat gelukt. De Cooper Electric, het basismodel, komt nu 305 km ver. Daarboven zit nog de Cooper SE, die 402 km ver komt. De MINI Electric is vanaf nu ook echt ontworpen als elektrische auto en dat werpt zijn vruchten af.

Prijzen

We hebben helaas nog geen Nederlandse prijs, maar in Duitsland heeft MINI de prijs van de nieuwe MINI Cooper SE onthuld. Er is goed nieuws en slecht nieuws. Om met dat laatste te beginnen: hij is duurder geworden. In Duitsland kostte de oude MINI 35.700 euro en de nieuwe Cooper SE kost 36.900 euro. Dat verschil is echter marginaal. En dat is goed nieuws, want de auto is wel flink verbeterd. Voor die 1.200 euro krijg je bijna het dubbele qua rijbereik.

Nog beter nieuws: dit gaat dus om de SE. De reguliere MINI Cooper Electric met de kleinere accu gaat dus minder kosten. Rekenen we dit even om naar Nederland: de uitgaande Cooper SE kost hier 38.690 euro, wat precies 3.000 euro meer is dan de Duitse prijs voor de uitgaande SE. In Nederland zit je dus naar verwachting naar zo’n 39.900 euro te kijken voor een nieuwe Cooper SE. Als ze de Electric rond de 35.000 euro kunnen prijzen heb je een prima deal.

Niveaus

Om nog even iets dieper in te gaan op de nieuwe MINI Cooper SE: voor de nieuweling kun je kiezen uit vier niveaus. De basis is de Essential, het woord zegt het al. De basisversie van de SE. Daarboven zit de Classic, die 42.560 euro kost in Duitsland. De nóg iets beter aangeklede Favoured gaat je 43.760 euro kosten en de toptrim is een leuke verrassing.

JCW!

Ja: er komt een heuse MINI Electric JCW! Het John Cooper Works-label is wat MINI gaf aan de dikste bommetjes van de line-up. Nadeel: het lijkt erop dat het voor nu gaat om een trimniveau. Je krijgt dus vooral een wat sportiever design mee met unieke velgen, de optie voor een rood dak en hertekende bumpers. De specs blijven hetzelfde. MINI was voor de vorige generatie aan het experimenteren met een elektrische Cooper JCW GP, wat naast een pace car voor de Formule E niet concreet werd. Als MINI een bloedhete JCW GP voor deze generatie onthult, moet ‘ie wel elektrisch zijn. We wachten af. De JCW trim als sportpakket gaat 45.060 euro kosten.

De Nederlandse prijzen worden binnenkort onthuld en dan weten we ook of onze voorspelling klopt. Voor nu mag je rekenen op zo’n 3.000 euro bovenop de uitgaande SE, met de wetenschap dat er een goedkoper model naast komt.