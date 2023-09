Nieuwe elektrische MINI: eindelijk goede actieradius [video]

Met de nieuwe elektrische MINI Cooper kun je wél naar je oma buiten de Randstad.

Bam! Dit is de vijfde generatie MINI 3-deurs. En de tweede generatie elektrische MINI. Het model zat er al een tijdje aan te komen en eindelijk is de auto nu helemaal officieel. Voor Nederland is met name de elektrische variant interessant, want het merk heeft er een fatsoenlijk accupakket in gepropt. Dat betekent dat je gewoon kilometers kunt maken zonder zorgen te hebben over het rijbereik.

Elektrische MINI

De elektrische MINI is uitgegroeid tot een belangrijk model binnen het portfolio van het merk. Wereldwijd zijn er meer dan 43.000 exemplaren van deze variant verkocht. De elektrische MINI werd in 2020 geïntroduceerd. Overigens zijn het marginale cijfers in vergelijking met de totale verkoop van het model. Van de MINI 3-Deurs van de huidige vierde generatie zijn er in totaal meer dan een miljoen geproduceerd.

Inmiddels zijn één op de vijf nieuw verkochte MINI modellen elektrisch aangedreven. In Nederland is dit één op de vier. Daarmee is de EV nu het populairste model. In 2022 werden er 25,5 procent meer exemplaren van de MINI Electric verkocht in vergelijking met het jaar ervoor.

Nog steeds MINI?

Bij een nieuwe generatie MINI komt altijd weer de vraag naar boven: is dit nog wel een MINI? Nieuwe auto’s groeien alsmaar, gelukkig hebben de Britten zich ingehouden als het gaat om deze nieuwe generatie. De MINI is slechts twee centimeter breder en één centimeter langer. De dimensies zijn dus ongeveer hetzelfde gebleven. Wat het nog steeds een compacte, fijne auto maakt.

Goede actieradius!

Met de uitgaande elektrische MINI mocht je in je handjes klappen als de actieradius 150 kilometer bedroeg op een koude winterse dag. Het was vooral een handige tweede auto. De nieuwe is volwassen genoeg om op zijn eigen pootjes te staan als eventuele enige auto in het huishouden.

Het begint met de MINI Cooper E, die over een 40,7 kWh accu beschikt. Deze heeft een actieradius van 305 km WLTP. Het topmodel is de Cooper SE met een grotere 54,2 kWh batterij. Deze heeft een actieradius van 402 km op basis van de WLTP-testcyclus. Een aanzienlijk verbetering in vergelijking met de opgegeven 234 km WLTP van het uitgaande model.

De Cooper E levert 184 pk en 290 Nm aan koppel, waarmee je in 7,3 seconden op 100 km/u zit. De Cooper SE doet er een bescheiden schepje bovenop, met 218 pk en 330 Nm. Dit zorgt ervoor dat de acceleratie van 0-100 km/u in 6,7 seconden mogelijk is.

Snelladen kan tot 75 kW met de nieuwe elektrische MINI Cooper E. De Cooper SE kan met 95 kW DC snelladen. Dat betekent dat de accu in een kleine 30 minuten van 10 tot 80% is opgeladen.

Interieur nieuwe MINI

Het interieur van de nieuwe MINI is weer typisch voor het merk. Eigenwijs, met het gebruik van mooie materialen. Weg is het scherm achter het stuur. In plaats daarvan is een groot rond scherm in het midden. De bestuurder kijkt wel naar een heads up-display (als je die hebt aangevinkt op de optielijst).

De nieuwe MINI heeft een zacht dashboard, waar ook licht op geprojecteerd wordt. Het oogt enorm modern en fris en daar zet MINI wel stappen mee. Onder het middelste ronde scherm zitten een aantal fysieke knoppen, onder andere voor de gedeeltelijke bediening van de verwarming. Ook leuk is de startknop, wat een soort sleuteltje is die je ook echt daadwerkelijk moet omdraaien.

Productiestart

In een later stadium moet er meer duidelijk worden over de marktintroductie van de nieuwe elektrische MINI. Vanaf november 2023 rolt het model, samen met de eveneens nieuwe elektrische MINI Countryman, van de band in de BMW Group fabriek in Leipzig. Elektrificatie staat sowieso hoog op de agenda bij het merk in 2024, want eind van dat jaar verschijnt ook de elektrische Aceman.