800 pk banaan zoekt een nieuw baasje

Wie gaat deze banaan met 800 pk pellen? Een 991.1 Turbo met TechArt tuning.

Een moderne Porsche 911 Turbo is een supercar voor elke dag. Hij zal je nooit in de steek laten als je ’s ochtends de auto start en je hoeft ook niet te klooien met druppelladers. Zo charmant als een Italiaanse schone is het natuurlijk niet, maar dat maakt zo’n Duitser niet minder begeerlijk.

991.1 Turbo TechArt

Zeker dit exemplaar trekt de aandacht. Een kleurtje op zo’n auto doet wonderen. Volgens de adverteerder is het een zelf samengestelde kleur, Paint to Sample denk ik dan. Welke gele tint uit de rekken van Porsche is: geen idee. Er zijn vast kenners onder jullie die meteen kunnen zien wat voor geel dit is. Ik zie vooral een banaan. Een hele lekkere banaan.

Dit lekkere stukje fruit is niet onaangetast gebleven. Hè, wat klinkt dat banaal. Wat ik bedoel te zeggen is dat de auto is gepimpt door TechArt. In de basis levert de 991.1 Turbo S een gezonde 560 pk, maar deze is flink gekieteld en moet nu goed zijn voor ongeveer 800 pk.

Naast de motorische tuning is het uiterlijk ook niet standaard gebleven. We zien nieuwe velgen, een aangepakte achterspoiler en er is een nieuw uitlaatsysteem gemonteerd. De Porsche komt uit 2014 en heeft 75.800 kilometer gelopen.

Je kunt er vol trots mee door de McDrive. Het gele uiterlijk en het rode interieur is de perfecte McDonald’s spec. Een geregeld gekozen configuratie in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze zijn gek op die kipnuggets daar. De gele exterieurkleur komt ook weer terug in het interieur op de klokken.

Voor een kleine 190 mille mag jij je eigenaar noemen van deze Porsche 991.1 Turbo TechArt op Marktplaats. Let wel, als jij deze 911 koopt moet je ons verplicht trakteren op een maccie. Niet snel genoeg? Ga dan voor een 920 pk sterke Lambo.