Officieel: Porsche 718 is er voortaan ook als T-model

De Cayman en Boxster worden zowaar een stuk smakelijker dan ze al waren. Of toch niet?

Porsche kan niet heen om het overduidelijke succes van de 911 T. De Duitse sportwagenfabrikant onthult vannacht namelijk de gloednieuwe 718 T, waardoor de vierde generatie Cayman en Boxster weer een nieuwe variant tot hun gezin mogen verwelkomen. Het Touring-model is echter niet zo sportief als we hadden verwacht, dus helemaal tevreden zijn we nog niet.

Natuurlijk is het goed mogelijk dat onze huidige mening over de auto na een uitgebreide rijtest als sneeuw voor de zon vergaat. Immers, de 911 Carrera T bleek na onze rijtest ook zéér te bevallen. Het recept was ook niet onbehoorlijk. In tegenstelling tot de originele 911 T uit 1967 was de Porsche flink opgevoerd t.o.v. het exemplaar waarop hij was gebaseerd. In dit opzicht heeft Porsche beter gekeken naar de oorsprong van de ‘Touring’, want de nieuwe 718 T is op papier buitengewoon tam.

Net als zijn spirituele voorvader heeft de 718 T een viercilinder boxermotor. De krachtbron produceert, net zoals het basismodel, 300 pk en 380 Nm. Dit in tegenstelling tot de GTS matchende 365 pk waarover eerst werd gesproken. Zelfs het vermogen van de Cayman S, 350 pk, heeft de 718 T niet gekregen. Nee, het is een duffe boel.

Zijn de 718 Cayman en Boxster T dan veel lichter? Nee, ook dat valt eigenlijk wel mee. Hoewel er hier en daar wat kilogrammen van de auto zijn afgeschraapt, door bijvoorbeeld de deurhendels te vervangen door zwarte lussen of materiaalsoorten te veranderen, weegt de 718 Touring uiteindelijk niet veel minder dan we hadden gehoopt. Zijn leeggewicht bedraagt 1.350 kg, met PDK-transmissie is het 1.380 kg. Daarmee is de Touring welgeteld 5 kg lichter dan de Cayman S i.t.t. de vermoede 20 kg. In vergelijking met het basismodel scheelt het 15 kg.

Over het basismodel gesproken: qua prestaties herkennen we helemaal geen verbetering. Kijken we naar de acceleratietijd van de 718 T, dan zien we de dat deze exact overeenkomen met die van het instapmodel. Bij introductie van de nieuwe generatie (982) wist Porsche te melden dat de auto op zijn best – dus mét het Sport Chrono-pakket – in 4,7 seconden naar de 100 km/u snelt. Sindsdien is niets veranderd, want ook nu gelden deze cijfers nog. Laat je het Sport Chrono-pakket schieten, dan snel je in 5,1 seconden naar de 100 km/u; het duurt 4,9 seconden als je een PDK hebt laten monteren. De topsnelheid blijft eveneens gelijk: 275 km/u. Wel ligt de 718 T 20 mm lager bij de grond, zijn de verzetten van de versnellingsbak ingekort, heeft hij torque vectoring en een mechanisch achterassperdifferentieel. Tevens is de 718 T voorzien van Porsche’s PADM-systeem. Dit betekent dat de versnellingsbak dynamisch is opgehangen, wat de wegligging dient te verbeteren.

Ondanks de schijnbaar marginale verbeteringen krijgen de 718 Cayman en Boxster T behoorlijke prijskaartjes. Voor de gesloten 718 T, de Cayman, betaal je 91.300 euro (92.164 euro met PDK) en de Boxster kost liefst 93.800 euro (94.663 euro met PDK). Vanaf eind februari worden de eerste exemplaren geleverd.

