David Brown propt Oselli-peper in nieuwe Mini

Het moet ergens vandaan komen.

In de wervelwind van onthullingen tijdens de IAA in Frankfurt heeft ook het Britse David Brown Automotive besloten maar een nieuw model te presenteren. En wat voor een. Het bedrijf heeft vandaag het doek getrokken van een speciale editie van zijn Mini Remastered, waarbij de grote pluspunten voor de rekening komen van Oselli.

De Oselli Edition onderscheidt zich op verschillende manieren van de gemiddelde Mini die bij David Brown uit de werkplaats komt rollen, maar de voornaamste is wel degelijk de motor. Hieraan heeft dit model dan ook zijn naam te denken, want de krachtbron is onder handen genomen door klassiekerspecialist Oselli. Het gaat om een zogenaamde Stage 3 viercilinder die goed is voor “meer dan 100 pk” en tenminste 40 procent krachtiger is dan de 1.4 motor waarop hij is gebaseerd. Tegenwoordig lachen we om deze cijfers, maar in een auto van minder dan 750 kg voelt dit wel degelijk spannend.

Afgezien van de aangepaste motor is de Oselli Edition ook voorzien van een sportievere ophanging, betere banden en een iets guitiger design. Hij moet immers lekker voor de dag komen. Uiteraard komt dit alles wel tegen een behoorlijke prijs: David Brown Automotive vraagt voor de vierzitter, die in een oplage van slechts 60 stuks gebouwd wordt, tenminste 117.600 pond. De nog betere tweezitter kost 129.600 pond, ofwel een kleine 150.000 euro. Yikes.

David Brown komt precies op het juiste moment aanzetten met deze Oselli Edition. Het merk heeft niet lang geleden namelijk een cabriolet op de markt gebracht in de vorm van de ‘Day Tripper’, en deze versie van de Mini Remastered is naar het schijnt slecht in de smaak gevallen bij de kopers. Met de Oselli Edition, die volgende maand officieel debuteert tijdens de Goodwood Revival, moet de misstap goedmaken.