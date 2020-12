Koop de McLaren Senna XP van Post Malone - Autoblog.nl

We couldn’t turn arrrrounnnd…Till we were upside down….

McLaren is een beetje een gek automerk. Op papier hebben de auto’s alles om Ferrari’s en Lambo’s te owneren. Bijzondere looks die ‘supercar’ schreeuwen, bakken vol pk’s op de achterwielen, een lichtgewicht carbon tub en veel mooie techniek. Maar het gekke is dat de auto’s niet zo aan je hart trekken als de Italianen of zelfs als een dikke 911. Althans, dat is mijn eigen indruk. Het is alsof de ietwat klinische geest van Ron Dennis nog altijd de toon bepaalt bij de auto’s in Woking.

Het helpt daarbij ook niet dat McLaren maar aan de gang blijft met de markt overvloeden met McLarens. Een tijdje kon dat misschien, omdat de markt voor supercars heter was dan ooit. Maar die periode ligt nu al even achter ons. Gemiddelde McLarens schrijven af als een baksteen en dat vermoordt toch een beetje het enthousiasme voor het merk bij de (potentiële) klanten.

Gelukkig zijn er uitzonderingen, als het gaat om de speciaalste der speciale McLarens. Rapper met VelociRaptor Post Malone hoopt dat dat ook geldt voor zijn McLaren Senna XP. De heftig getatoeëerde straatpoëet leeft al een tijdje als een rockstar sinds hij een paar dikke hits scoorde. In tegenstelling tot Alan Iverson, gooit hij zijn fortuin echter niet stuk op een plethora aan afschrijvende assets. In plaats daarvan kocht hij bij McLaren Beverly Hills een van de drie speciale versies van de extra speciale McLaren Senna. Het gaat om de Senna XP Master of Monaco Edition, gemaakt om Senna’s zes GP overwinningen in het Prinsdom te eren.

Deze speciale Senna heeft een naakte carbon koets met een handgeverfde Monegaskische vlag op de spoilert. Aan de binnenkant vind je dit vlaggetje ook terug op de stoelen. Het interieur wordt verder opgepiept met rood leder en rood carbon. Een schildje waar one-of-one opstaat maakt de betere exclusiviteitsfreak happy like a hippo. Verder is de speciale Senna natuurlijk ook gewoon een Senna, met een blubberdikke V8 zonder elektrogoodies, totaal gericht op de betere old school beleving.

Zoals gezegd zal je wel flink wat coin moeten meebrengen voor deze Senna XP. Post kocht de auto naar verluidt nieuw voor 1,4 miljoen Dollar. Van de nieuwe eigenaar wil hij echter 1,7 miljoen Dollar zien, voor minder gaat hij tussen jou en je droom-Senna staan. Wellicht is hij daarbij wel bereid om je toe te zingen met een passende lyric. I’ll be the bad guy nowwwww…but no I ain’t to prouuuuuuud…

Dank Flyer Bunch voor de tip!