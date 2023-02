Gaat de Alpine A523 races winnen in 2023?

Het lukte de Fransen in 2021, dus waarom niet in 2023? De Alpine A523 moet de goede lijn doorzetten.

Van alle teams die dit jaar zijn we op de redactie heel erg benieuwd naar het middenveld. Natuurlijk, de strijd vooraan is altijd het belangrijkst, maar niet zozeer het spannendst. Het jaar 2021 was een echte uitzondering en in 2022 was het weliswaar leuk als je een Nederlander bent, maar niet heel erg spannend.

De strijd in het middenveld is dat wel. Want McLaren F1, het Alpine team en Aston Martin Racing moeten in staat zijn om een sprongetje te maken voor het komende seizoen. De nieuwe Aston Martin en McLaren hebben we al gezien, nu is het tijd voor de nieuwe Alpine A523!

Kleurstelling

Dat is namelijk de auto waarmee het moet gaan gebeuren voor het Franse team. Alpine is er alvast snel bij om te zeggen dat er twee liveries gaan gebruikt gaan worden dit jaar. Ten eerste is daar de blauw-roze combinatie. Dat roze is van de sponsor (BWT) en het blauwe uiteraard van Alpine zelf. Sommig races dit jaar gaat het team uit Enstone gebruik maken van een compleet roze kleurstelling.

En ja, dat was ooit de kleur van Racing Point. Otmar Szafnauer had een goede band met BWT en nam de sponsor mee toen hij van Racing Point naar Alpine ging. Dat moet nog een leuke soap zijn geweest.

Of we een soap kunnen verwachten qua coureurs, moet de tijd uitwijzen. Alpine gaat namelijk aan de start verschijnen met Esteban Ocon en Pierre Gasly in de Alpine A523. Die twee kemphanen staan niet bekend als elkaars grootste vrienden. Dat kan misschien ook goed uitpakken daar ze elkaar constant zullen pushen.

Kleurstelling Alpine A523

De Alpine raceauto voor het aankomende seizoen heeft meer zwarte accenten dan vorig jaar. Dat is vanwege de zelfde reden als Mercedes dit jaar. Om gewicht te besparen heeft Alpine simpelweg wat lak verwijderd. Wat er vervolgens overblijft is het kale carbon.

Alpine heeft zichzelf wel een doel gesteld voor dit seizoen. Ze moeten namelijk minimaal vierde worden en dat mag zeker geen close finish worden. Afgelopen jaar was Alpine bij vlagen erg snel, maar met met name Fernando Alonso had heel erg veel pech.

De nieuwe Alpine A523 moet daar verandering in brengen. In tegenstelling tot sommige presentaties, zien we wel wat aanpassingen met de auto van vorig jaar. Er is een nieuwe uitlaat, de motorkap is afwijkend, de luchtinlaten zijn nieuw en de sidepods zijn aangepast. Of dit ook de definitieve auto is, valt nog te betwijfelen. Meestal zijn de auto’s die bij de pre-seasontests worden losgelaten toch een beetje afwijkend.

