Minister: verkeersboetes omhoog want inflatie!

Oh, dat waren we bijna vergeten. Verkeersboetes stijgen mee met de inflatie…

Helaas (?) gaan we er niet aan ontkomen dat verkeersboetes nog verder omhoog gaan. Dit heeft ook met inflatie te maken. We zullen niemand de schuld geven, maar die oorlog daar in het Oosten raakt ons nu echt allemaal..

Of je houdt jezelf natuurlijk gewoon aan alle regels, dat is ook een mogelijkheid. Want (de meeste van) die regels zijn zo gek nog niet.

Minister Dilan Yesilgöz heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een voorstel voor de volgende nieuwe bedragen. Dat schrijft de Telegraaf zojuist. Hou even in je achterhoofd dat we rekenen met een inflatiepercentage van 8,6 procent. Inderdaad, dat is uitzonderlijk hoog.

Een aantal veel voorkomende overtredingen zal als het voorstel wordt aangenomen worden beloond met onderstaande boetes.

Door rood rijden: wordt € 280, dit is nu nog € 250

Telefoon vasthouden in de auto: wordt € 380, dit is nu nog € 350

Telefoon vasthouden op de fiets: wordt € 150, dit is nu nog € 140

Tegen de Telegraaf geeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan dat ze het zelf niet onrechtvaardig vinden dat de boetes stijgen, terwijl de kosten van het levensonderhoud al zo hoog zijn.

Ja, inderdaad de dooddoener: “als je gewoon de regels niet overtreedt dan kost het ook niets” werd uit de kast getrokken.

Aan de andere kant: Als je één van de drie veelgemaakte overtredingen die we hierboven noemen maakt, dan verdien je ook wel gewoon een graai uit je huishoudgeld door het CJIB. Vinden wij persoonlijk dan he.