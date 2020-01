Mirage GT van ex-voetballer moet tonnen opleveren

Een Porsche Carrera GT omgebouwd naar een Gembella Mirage GT. Wat voor prijskaartje hangen we daar tegenwoordig aan?





Dat de Porsche Carrera GT een icoon is hoeven we niet uit te leggen. Is een door Gemballa bedachte Mirage GT op basis van een Carrera GT dat ook? Daar zullen de meningen ongetwijfeld verdeeld over zijn.

De voormalige voetballer Samuel Eto’o uit Kameroen trakteerde zich in 2005 op een Porsche Carrera GT. De auto werd nieuw afgeleverd aan Gemballa om er een Mirage GT van te maken. Al die jaren is de auto in handen gebleven van Eto’o.

Inmiddels is er voor de ex-voetballer een moment bereikt dat hij afscheid wil nemen van de Gemballa. Via een veiling van RM Sotheby’s in Parijs zal de Carrera GT van de hand worden gedaan.

Het is een bijzonder ding. Van deze Gold Edition Mirage GT zijn slechts drie exemplaren gemaakt. De getunede 5.7-liter grote V10 levert een indrukwekkende 670 pk en 630 Nm koppel. 0-100 doet de aangepakte Porsche in 37 seconden met een topsnelheid van 335 km/u.

Het veilinghuis denkt dat de Mirage GT tussen de 775.000 euro en 875.000 euro gaat opleveren. Met de auto is slechts 6.500 kilometer gereden en het voertuig heeft deze maand nog een beurt gehad bij een Porsche Centrum. Koop dan?