“Elektrische auto niet CO2 neutraal”

De stroom komt namelijk niet uit de lucht vallen





Natuurlijk was al bekend dat bij de productie van elektrische auto’s ook de nodige CO 2 vrijkomt. Helaas is die uitstoot lastig te meten. Nu rijdt een elektrische auto natuurlijk niet op water maar op elektriciteit. Bij de productie van deze elektriciteit komt ook CO 2 vrij. Is de CO 2 -neutraal certificering volgens de WLTP norm voor elektrische auto’s dan wel zo terecht?

De uitstoot die vrijkomt op de weg kan juist wel heel goed gemeten worden. Voor een simpel rekensommetje neemt men de CO 2 -uitstoot per kWh en vermenigvuldigd dit met het verbruik van de elektrische auto. Via de website ElectricityMap wordt live bijgehouden hoeveel gram CO 2 er vrijkomt als er 1 kWh aan electriciteit wordt geproduceerd. Dit verschilt veel per land omdat ieder land de electriciteit weer op een andere manier opwekt. Dit kan middels kernenergie, maar ook wind-en zonne-energie, kolen of juist waterkracht zijn.

Ons eigen kikkerlandje maakt voor de winning van energie meestal gebruik van gas of wind en staat op de 52e plaats met 441 gram CO 2 /kWh. Buurland België doet het met de kerncentrale in Doel stukken beter met 126 gram CO 2 /kWh. Noorwegen staat natuurlijk bekend als het land van elektrisch rijden en duurzaamheid. Zij wekken energie op met waterkrachtcentrales en komen daarmee in het Noorden op 23 gram CO 2 /kWh. Polen gebruikt nog bruin-en steenkool en hun energie kost daarmee 652 gram CO 2 /kWh. Dit laatste is als elektrisch rijden met een aggregaat op een aanhanger.

Hoe ‘groen’ jouw bijtellingsvoordelige voiture is dus naast het productieproces sterk afhankelijk van de manier waarop energie wordt geproduceerd. In een land als Polen zal een elektrische auto voor meer CO 2 verantwoordelijk zijn dan de pluimen van een nieuwe diesel. Nederland kan ook nog veel winnen met nieuwe energiebronnen.

Dus, CO 2 kilometerheffing op elektrische auto’s?

bron: AD