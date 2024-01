Hertz gooit EV’s in de uitverkoop

Autoverhuurbedrijf Hertz gooit een derde van zijn EV’s in de uitverkoop! Zo’n 20 duizend stuks worden gedumpt op de occasionmarkt.

Met veel tamtam werd de aanschaf van honderdduizend Tesla’s en 65 duizend Polestars aangekondigd in 2022. Nu gooit Hertz er echter al weer zo’n 20 duizend in de ramsj.

Het gaat om het verhuuraanbod van de elektrische auto’s in de Verenigde Staten. Er is namelijk te weinig vraag naar de EV’s. Nou kunnen wij ons wel voorstellen dat je niet voor elke dikke roadtrip door Amerika meteen aan een EV denkt. (tenzij je collega @rubenpriest bent uiteraard)

Kapot

Het in de vloot houden van de elektrische Tesla’s en Polestars blijkt in de praktijk een dure hobby. De auto’s gaan nog wel eens kapot en de huurders zijn niet altijd gewend om de power van een elektrische auto onder de rechtervoet te hebben.

Dit resulteert weer in bovengemiddeld veel kop-staart botsingen en hoge reparatiekosten zo kunnen we lezen via persbureau Reuters.

Restwaarde keldert

Een ander groot probleem dat om de hoek staat te wachten is de restwaarde van de EV’s. De nieuwprijzen van de EV’s dalen in rap tempo. Zeker met de grillen van Tesla topman Elon Musk is een nieuwe Tesla inmiddels voordeliger dan een tweedehandsje.

Met al die prijsverlagingen op nieuwe auto’s betekent dat hoe langer autoverhuurbedrijf Hertz wacht met de verkoop van de elektrische vloot, hoe minder die waard wordt. En dus dumpen ze nu met 20 duizend stuks een derde van hun vloot op de occasionmarkt.

Afschrijving EV’s Hertz

Een dure actie, want het bedrijf verwacht hiermee zo’n 245 miljoen dollar in één keer te moeten afschrijven. Een hele meloen om te slikken… Voor de occasionmarkt zal het ook niet persé goed nieuws zijn. Naar verwachting komen de auto’s voor zo’n 15 tot 20 duizend dollar op de markt en dat is een koopje.

Grootste grap

De grootste grap van het hele verhaal is dat Hertz met de opbrengsten van de verkoop van de elektrische auto’s zijn vloot gaat aanvullen met auto’s die ouderwets op dinosap rijden. Uiteindelijk telt ook voor de autoverhuurbedrijven gewoon de portemonnee en met benzineauto’s valt voor hen nu eenmaal meer geld te verdienen.