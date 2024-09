Verlaten Tesla Cybertruck is toeristenattractie

Gegarandeerd een Tesla Cybertruck spotten doe je met dit verlaten exemplaar.

De Tesla Cybertruck is nog te jong om op te duiken in een barnfind, laat staan dat de elektrische auto aangemerkt wordt als verlaten auto. Toch is dit het geval met een exemplaar in Seattle, in de Amerikaanse staat Washington.

Verlaten Tesla Cybertruck

In de stad staat een Cybertruck waar geen aandacht naar omgaat. De auto heeft de nodige schade, waaronder een kapotte ophanging. De auto werd in deze toestand gespot en op sociale media gedeeld. De locatie werd bekend en sindsdien is de verlaten Tesla Cybertruck een toeristenattractie voor geïnteresseerden die bijvoorbeeld nog nooit een Cybertruck hebben gezien.

Het is niet zo dat je nu een ticket moet boeken naar Seattle om de Tesla te zien. De kans is groot dat de elektrische auto één dezer dagen verdwijnt van de plek des onheils. De gemeente is inmiddels ook op de hoogte van de verlaten auto. Via een briefje onder de ruitenwisser is de eigenaar gevraagd het voertuig weg te halen. Mocht dit niet gebeuren komt Seattle in actie door de Cybertruck weg te laten slepen.

Er zijn de nodige vraagtekens over het verhaal achter de verlaten Tesla Cybertruck. Het lijkt op een afgebroken deel van de ophanging, waardoor de auto met pech kwam te staan. In plaats van een berger te regelen en de auto te slepen naar een garage is het ding achtergelaten. Een bijzonder verhaal weer.

Toen Tesla de Cybertruck onthulde was er een enorme wachtlijst en hype rondom de auto. Inmiddels is de auto niet meer zo bijzonder. Ja, het ding ziet er maf uit en is bizar gebouwd. Echter ga naar Los Angeles of San Francisco en de kans is groot dat je minstens eentje tegenkomt. De vraag is voor Tesla of de hype lang genoeg is geweest om het project tot een succes te kronen.

(via Reddit)