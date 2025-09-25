We houden ons hart vast voor de Mitsubishi Eclipse Cross

De Nederlandse prijs van de Mitsubishi Eclipse Cross is bekend en de grote vraag is natuurlijk direct: hoe veel goedkoper is ‘ie dan de Renault Scénic waarop hij gebaseerd is?

De naam Mitsubishi Eclipse staat sinds 2016 niet meer voor de compacte sportauto van het merk. Het Japanse merk recyclede de naam voor een kleine crossover die eigenlijk helemaal niks met de oude versie te maken heeft. Goed, dankzij de toevoeging Cross is het ietsje anders, maar dan nog. Bij het nieuwe Mitsubishi wordt zo duidelijk dat er geen ruimte meer is voor een compacte coupé.

Nieuwe Eclipse Cross

Maar goed, in ieder geval was het een echte Mitsubishi. Want inmiddels is duidelijk dat de Eclipse Cross een tweede generatie krijgt en deze maakt uiteraard gebruik van dezelfde strategie als andere Mitsu’s. Namelijk dat het gewoon een iets hertekend frontje is op een Renault. De Scénic E-Tech in dit geval. Dat model lijkt voor Renault te scoren, maar de vraag is of dat overgezet kan worden in de Mitsubishi-versie ervan.

Prijs Eclipse Cross

En daarvoor is één ding belangrijk: de prijs. Je moet immers een reden geven om men niet naar Renault, maar naar Mitsubishi te laten komen. Een lagere prijs is een goede zet in de rug. En de prijs van de Mitsubishi Eclipse Cross is: 45.690 euro. Dus. Hoe veel duurder is een Scénic? Goeie vraag: een Renault Scénic E-Tech is 6.200 euro… goedkoper.

Nou moet daar gelijk bij gezegd worden dat het vergelijk mank loopt. De goedkoopste versie van de Mitsubishi Eclipse Cross is de 220 pk sterke versie met de 87 kWh accu. De Scénic kun je nog krijgen met 170 pk en 60 kWh, dat is die goedkope versie. Uiteraard kan je de Scénic dus ook krijgen met dezelfde specs als de Eclipse. Dan liggen de prijzen een stuk dichter bij elkaar, maar met 45.290 euro is de Scénic alsnog goedkoper. Mensen motiveren om een omweg te maken voor jouw vreemde rebadge door ze meer geld uit te laten geven: werkt dat?

Normaliter zou Mitsubishi dan bijvoorbeeld hoger scoren qua voorwaarden of garantie. En aangezien het merk 8 jaar (en 160.000 km) garantie biedt, inclusief het accupakket, is dat inderdaad een mooie deal. Alleen dat doet Renault dus ook. Ook dat is geen reden om Mitsubishi te kiezen. Het design misschien? Ach, de ene is niet mooier of lelijker dan de andere, laten we wel wezen. Zoals altijd moet je het dus maar laten afhangen van wie betere koffie zet in de showroom.

Officieel is de Mitsubishi Eclipse Cross natuurlijk al in productie in het Franse Douai als Scénic, al worden de Mitsubishi-bumpers er pas vanaf eind dit jaar op geschroefd. Daarmee zouden de eerste Eclipses dit jaar nog bij Nederlandse dealers staan.