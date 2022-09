Nieuwe Mitsubishi ASX komt wel héél bekend voor

Mitsubishi introduceert de nieuwe ASX 2023, maar het is eigenlijk gewoon een Renault Captur met een ander naamkaartje.

Logisch dat sommige autofabrikanten gebruik maken van elkaars techniek. Dit doen ze veelal om kosten te besparen, een auto ontwerpen vanuit niks kost namelijk bakken met geld. Mitsubishi maakt gebruik van Renault en dat is ook goed te zien. Op het schaamteloze af.

Mitsubishi ASX 2023 is een kopie

We kunnen wel stellen dat hier sprake is van ‘badge-engineering’. De auto is praktisch helemaal hetzelfde als de Renault Captur. Als wij naar de afbeeldingen kijken is het enige verschil de afwerking van de grille aan de voorkant. Ze gaan zelfs zover dat de wielen -deze zijn toch makkelijk te vervangen voor een meer eigen look- hetzelfde zijn. De nieuwe ASX bouwt volgens Mitsubishi voort op het succes van de vorige generatie, waarvan er 380.000 van zijn verkocht in Europa. Dat willen ze graag evenaren.

Denk ook niet dat Mitsubishi eigen motoren heeft ontwikkeld. Die zijn tevens identiek aan de Renault Captur. De auto kan worden geleverd met een 1,0-liter driecilindermotor die 90 pk (67 kW) levert. Tevens is er een 1,3-liter benzinemotor met turbocompressor. Deze komt in twee varianten en is uitgerust met 12-volt mild-hybride technologie. De eerste variant heeft 138 pk (103 kW) en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De tweede met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling en 155 pk (116 kW). Ook is er een 1,6-liter plug-in hybride aandrijflijn (117 kW). Deze heeft twee elektromotoren en beschikt over een 10,5 kWh-batterij waarmee de ASX theoretisch tot 49 km alleen op elektriciteit kan rijden.

Mitsubishi brengt de ASX ook als, zoals zij het noemen, volledig hybride. Het is de eerste keer dat het merk een dergelijk model op de Europese markt brengt. Het maakt gebruik van een 1,6-liter gasmotor die wordt geleverd met twee elektromotoren en een automatische multimode-transmissie. Deze aandrijflijn levert 141 pk en 105 kW.

Natuurlijk wordt het nieuwe model geleverd met allerlei veiligheidssystemen: onder andere een waarschuwingssysteem voor kop-staartbotsingen met noodremassistentie en detectie van voetgangers en fietsers, naast actieve rijstrookcontrole en verkeersbordherkenning.

Interieur

Je kunt kiezen uit verschillende opties. Het bestuurdersdisplay kan je in verschillende maten kopen. De topper is het 10.25 digitaal bestuurdersdisplay met 3D-navigatie en is volledig aanpasbaar. Het infotainment systeem komt eveneens in verschillende vormen. Denk aan een 7-inch liggend scherm of een 9,3-inch staand oriëntatiescherm.

Ben jij niet in de markt voor een Franse auto, maar wil je wel een kekke crossover? Dan is de Mitsubishi ASX wel wat voor jou. De techniek en het design zijn al bewezen, dus dat zit wel goed. Volgend jaar maart zal de verkoop starten.