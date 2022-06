Nieuwe Mitsubishi ASX komt ons wel HEEL erg bekend voor

Het merk van de gestaalde perfectie leeft dus nog! De nieuwe Mitsubishi ASX komt er aan.

Mensen met kort pittig kapseltjes, nylon heuptasjes, tasjes van 10 euro (meenemen!) en liefhebbers van de shows met de mannen opgelet: de nieuwe Mitsubishi ASX komt eraan! Nu denkt u: vanwaar dat enthousiasme? Nou, het zag er eventjes heel erg slecht uit voor Mitsubishi.

Veel modellen gingen uit productie zonder een opvolger, dat is nooit een goed teken. Daarnaast zakten de verkopen wereldwijd behoorlijk in. Ook gaf het merk enkele jaren geleden aan dat het zich zou terugtrekken uit een hoop markten. Zonde, want Mitsubishi had zich genesteld in Nederland met modellen als de Mitsubishi Outlander PHEV, de spotgoedkope Mitsubishi Space Star en natuurlijk de avontuurlijke Mitsubishi ASX.

Grappig detail: de eerste Mitsubishi ASX was een concept voor wat later de Outlander werd.

Vijf facelifts

Je zou het niet zeggen, maar dat model is alweer sinds 2010 op de markt. Middels een flink aantal facelifts (5!) heeft Mitsubishi het model fris weten te houden, maar de okselkaas onder de veerpoten begint nu toch een beetje te ruiken. Tijd voor een opvolger dus. We waren dus even bang dat ook de ASX zou uitsterven, maar niet is minder waar.

2010 2013 2016 2017 2019 tot nu De geweldige incarnaties van de legendarische Mitsubishi ASX.

Nieuwe Mitsubishi ASX komt eraan!

De nieuwe Mitsubishi ASX is namelijk bevestigd. Joechei en hoezee! De instapper krijgt een 0.9 liter driecilindermotor met een maximum vermogen van 91 trappelende pk’s. Deze versie heeft een handgeschakelde zesbak.

Dan is er een 1.3 liter viercilinder met 140 pk. Deze kun je krijgen met een automaat, als je dat wil, maar dan krijg je automatisch 160 pk. Tenslotte komt er een hybride met 145 pk uit een atmosferische 1.6 met elektromotor. Mocht dit je allemaal bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Dat is ook namelijk ongeveer het motorgamma van de Renault Captur.

Alliantie

Nissan, Mitsubishi en Renault zitten namelijk in een alliantie en dus deelt men graag wat techniek met elkaar. Het is ook niet de eerste Mitsubishi waarmee dat gebeurt, want de nieuwe Colt die eraan komt is stiekem een Renault Clio.

Is dat erg? Nou, nee. Eigenlijk niet. Natuurlijk, als ware ASX-adepten en puristen hoop[ten we dat het model nooit uit productie zou gaan. Maar zonder gekheid, dit is niets nieuws. Het zal niet zo opzichtig zijn als de Suzuki Swace of de Suzuki Ascender. De auto’s krijgen een eigen koetswerk en interieur. Precies wat Volkswagen met Seat en Skoda al jarenlang doet, eigenlijk. De nieuwe Mitsubishi ASX staat begin 2023 bij de paar Mitsubishi-dealers die nog overgebleven zijn.

